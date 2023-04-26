元朗謀殺｜嘉麗園「鬍鬚佬」老闆涉案被捕　餐廳職員三緘其口

七旬老翁陳廣權上月在元朗康樂路被人持刀斬死，涉案8人涉嫌串謀謀殺被捕。據悉其中一名被捕人，乃是在利景樓樓下經營嘉麗園潮州粉麵餐廳的許姓老闆。今日（26日）記者到餐廳了解，職員對事件三緘其口。



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人稱「鬍鬚佬」的許老闆，現年65歲。翻查資料，許在註冊公司時，登記住址為利景樓1樓一個單位，而死者陳廣權則住利景樓4樓。許老闆早前受訪稱自己由大陸偷渡來港，跟嘉麗園前老闆學習做潮洲粉麵，後來頂手繼續經營，售賣特色牛鞭、牛歡喜等內臟。

嘉麗園於1976年開業，90年代遷至利景樓地下，現時裝修以金色、紅色為主色，成為元朗地標之一。早年設有「大胃王」及「豪飲王」兩項挑戰，在指定時間內食完10碗可贏得2,000元，吃完30碗即重賞50,000元；但挑戰失敗就要付10碗的價錢。

許老闆為人火爆，嘉麗園於2008年被食環署票控在後巷違例洗滌餐具，他哀求不果竟揚言淋火水「攬住一齊死」，最終由警方調解，接過告票平息事件。

探員昨日深夜（4月25日）11時許掩至嘉麗園，拘捕1名懷疑「幕後黑手」，至今共8人落網。拉人片段在街坊間流傳，至少5名探員食店內調查。

死者陳廣權。