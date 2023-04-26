元朗謀殺｜嘉麗園打牛丸擾利景樓居民　法團主席：打到成層樓都震

七旬老翁陳廣權上月在元朗康樂路被人持刀斬死，警方拘捕7男1女涉嫌串謀謀殺。據悉其中一名被捕人，乃是在利景樓樓下經營嘉麗園潮州粉麵餐廳的許姓老闆。疑有人因被投訴餐廳噪音問題埋下積怨，懷恨在心買兇斬人，終釀成命案。

利景樓業主立案法團主席盛先生坦言，嘉麗園打牛丸的撞擊聲「打到成層樓都震」，凌晨1時及近5時都在打丸，擾大廈居民清夢多年。法團曾出信要求改善，又試過報警等方法，均不得要領。他希望死者沉怨得雪，同時期望此後大廈不會再被噪音滋擾。



盛先生表示，利景樓1樓及2樓均為嘉麗園倉庫，許姓老闆經常出入大廈。而嘉麗園噪音滋擾居民十幾廿年，近年變本加厲。「之前就凌晨5點打（牛丸）嘅，後來（凌晨）1點就打埋，咁點搞呀？你去投訴咩，你搵佢傾咩，佢咪大力啲囉，打耐啲囉。」盛先生無奈道。

原來嘉麗園標榜「日日新鮮 真材實料」的牛丸，對利景樓居民而言是噩夢。每日凌晨1時及大約4時50分，嘉麗園用機打牛丸發出撞擊聲，盛主席形容：「打到成層樓都震。」居民要求他們早上7時打丸「等人哋個個有得瞓」，法團已經就此跟進多年，但不得要領。

盛先生表示，今日收到消息都「呆咗」，認為「咁小事使唔使（買兇斬人）」，他未能確定是否噪音糾紛引發命案，相信詳情只有死者及主謀自己清楚。但如果與嘉麗園噪音有關，警方又成功破案，則希望死者沉怨得雪、家屬節哀順變，期望「從此呢棟大廈唔會俾人嘈到。」被問到以後會否避開經過嘉麗園，盛先生表示「我係普通公民，點輪到你驚呢。唔行嗰邊我唔會喎。」