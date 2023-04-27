港男倒斃澳門酒店　房內傳出臭味

一名香港男子在澳門一間酒店倒斃。有酒店員工發現住客昨日（26日）未有辦理退房手續，在保安員的陪同下，晚上入房查看，發現一名男子躺在床上暈倒，於是報警，救護員和警方證實男子當場死亡，證實男死者是一名大約43歲香港居民，並在其背囊內發現有多種醫院處方的藥物，相信已死去一段時間，死因有待法醫檢驗後確定。



根據當地傳媒報道，現場位於路氹城一間酒店，有員工發現涉事客房昨日（26日）未有退房，所以聯同保安員同日晚上10時19分前往查看，按動門鈴無人回應，用房卡開啟房門，但發現門後鎖上防盜鎖，而且房內傳出臭味，保安員利用工具強行開門入房查看，隨後發現有一名男子躺在床上沒有反應，於是致電報警求助。

司警局報案及緊急行動中心昨晚10時45分接獲消防局通知，報稱在該間客房內發現一具男性屍體，在現場進行勘查，未有發現任何可疑或異常情況，在死者的背包內放有多種醫院處方的藥物。經對屍體表面進行初步檢查，相信已死去一段時間，遺體表面未有發現涉及刑事造成的傷痕。

警方證實男死者是一名年約43歲香港居民，案件初步列作屍體發現案，死因有待法醫檢驗後確定，案件已經交由調查科跟進。