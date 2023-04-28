警反詐騙拘40人涉款$2,600萬　3人涉呃千萬百分百擔保特惠貸款

旺角警區刑事部於4月16日至28日，一連兩星期展開代號「熱火」反詐騙拘捕行動，特別針對打擊網上購物及投資借貸騙案，遏止騙徒氣焰。行動合共偵破37宗案件，40名男女被捕，涉及包括9宗網上購物、8宗投資借貸騙案、6宗求職騙案、3宗電話騙案及11宗洗黑錢相關騙案，合共69名受害人，涉及損失合共約2,600萬港元。



警方以「以欺騙手段取得財產」、「詐騙」、「洗黑錢」等拘捕40人，包括23男17女，年齡介乎16至81歲，其中有27名被捕人為傀儡戶口持有人。被捕人當中，有3人涉嫌以不法手段，騙取政府因應疫情於中小企融資擔保計劃中推出「百分百擔保特惠貸款」，合共1,000萬港元，案件由旺角重案組第三隊調查。

警方呼籲，不法份子會利用傀儡戶口收取求職騙案、投資騙案、網購騙案等的騙款，其後再經過多次轉帳，企圖逃避執法。警方提醒市民切勿將銀行戶口、證券戶口等租出、借出、賣出予不明人士處理可疑交易及資產，否則或有機會干犯洗黑錢罪行。

市民在網上購物時，必須格外小心，避免向來歷不明可疑的買家或賣家進行交易。另外，市民如果收到來歷不明來電訛稱可以提供低風險高回報的投資計劃或者大額低息貸款時，要「停一停，諗一諗」。市民懷疑被騙時要保持冷靜，有需要時致電家人核實，切勿輕信，亦請勿輕易網上過數予任何陌生人仕，如有懷疑，請立即致電999與警方聯絡。

此外，網罪科在去年9月推出一個一站式詐騙陷阱搜尋器，名為「防騙視伏器」，市民可以到該網站搜尋可疑用戶，輸入相關平台賬戶的名稱、電話號碼或收款賬戶，評估詐騙和網絡安全的風險，如有懷疑可致電18222防騙易熱線尋求協助。