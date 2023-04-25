呃逾千萬「百分百擔保特惠貸款」　六旬董事在逃　妻與前度同被捕

再有不法之徒以虛假的薪金證明及銀行文件騙取「百分百擔保特惠貸款」，警方昨日拘捕兩名公司女董事，涉及貸款1,040萬元；涉案的另一名公司男董事仍然在逃。



據了解，兩間公司共有一男兩女董事，男董事63歲，兩名女董事正是他的妻子（70歲）及前度女友（47歲），關係錯綜複雜；目前兩名女董事涉案被捕。

警方稱接獲銀行及強積金受托人等報案，指懷疑有公司利用虛假文件申請貸款。旺角警區重案組人員調查後鎖定目標，於昨日（24日）展開拘捕行動，分別在上水區及沙田區拘捕兩名70及47歲女子涉嫌「串謀詐騙」，案件涉及兩間公司，貸款約1,040萬元。

初步調查顯示，涉案公司利用虛假的薪金證明及銀行文件，在2021年2月至2022年2月期間，透過中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」向多間本地銀行申請貸款。行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。

政府因應疫情於2020年起推出百分百擔保特惠貸款計劃，協助受疫情影響的企業資金周轉，提供低息貸款，並由政府提供百分百擔保，但其後不時揭發有詐騙集團以虛假文件騙取貸款。

警方提醒市民，不要因為一時貪念而鋌而走險，作出違法行為騙取或協助騙取貸款。串謀詐騙、欺詐及行使虛假文書均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁十四年，市民切勿以身試法。另外，警方亦藉此提醒銀行業界於審批貸款時，需小心核實申請人所提交的文件。警方亦會與銀行業界及相關機構交換情報，就可疑案件作主動、全面及深人的調查，將犯罪集團繩之於法。