鱷魚出沒｜本港20年來五度發現鱷魚　最轟動03年小灣鱷「貝貝」

八鄉錦上路蓮花地秀麗苑驚現長約一米的鱷魚，警方今日（30日）中午12時許接報到場確認有一條鱷魚，通知漁護署跟進，由於香港沒有野生鱷魚，通常被人非法引入，所以近年來影蹤罕見，當中最轟動一宗莫過於2003年在山貝河被發現的小灣鱷「貝貝」。連同今日案件，本港20年來發現5條鱷魚。



▼2003年在山貝河被發現的小灣鱷「貝貝」▼



當時在元朗山貝河出沒多時的鱷魚，終被漁農自然護理署設置的套索捕獲。(政府新聞署圖片)

2003年11月2日，有市民在山貝河發現一頭鱷魚，立即引來全城哄動，同時對有關流傳半信半疑，最終由專家確認。該頭身長約1.75米、重約14公斤的雌性小灣鱷在山貝河被人發現，避過澳洲及中國內地的獵鱷高手，經過七個多月「捉迷藏」，最後掉進漁農自然謢理署製作的陷阱之中。無人知道小灣鱷來歷，外界估計牠是離家出走的非法進口寵物，抑或體形日漸長大而被主人拋棄。

當年經過全港市民命名比賽，從1,600個提名中，評審團認為「貝貝」有「寶貝」的意思，名字有趣活潑易記，適合在山貝河發現的雌性小灣鱷。

「貝貝」2006年8月15日遷入香港濕地公園的「貝貝之家」，首先安置在內室接受觀察，貝貝可以在戶外水池暢泳，並與參觀濕地公園的市民見面，其新居的戶外活動範圍達72平方米，設有園景秀麗的水池，並有紅外線暖爐、電熱板和電子磅。

▼2012年和2014在大埔及元朗發現兩條鱷魚▼



另外，兩隻全球極度瀕危的暹羅鱷分別在2012年及2014被遺棄在大埔及元朗街頭，相信牠們被偷運到本港成為非法寵物，隨後遭到主人遺棄，兩隻暹羅鱷獲嘉道理農場暨植物園拯救，2017年前往新加坡動物園長居，當中12年被發現的暹羅鱷出發前身長約1.8米，體重24.8公斤。

暹羅鱷是一種淡水鱷魚，來自東南亞，1992年在野外幾乎絕種，幸好後來發現細小零散的族群，目前可能只存在於柬埔寨，印度，老撾，泰國和越南，雖然暹羅鱷幾乎在野外消失，但鱷魚農場每年飼養數十萬頭暹羅鱷，製作皮革手袋、鞋子和手飾。

▼2019年在新娘潭溪澗發現一條鱷魚▼



而對上一次發現鱷魚是2019年1月，有市民將一條小鱷魚交予漁護署郊野公園，報稱於新娘潭的溪澗處發現，漁護署其後交代事件，指該條懷疑鱷魚長約13.5吋，重約0.2公斤，當時將牠安置在漁護署轄下的動物管理中心，由於本地並沒有野生鱷魚，懷疑牠是被人放生。

▼今日（4月30日）在蓮花地秀麗苑發現一條鱷魚▼

