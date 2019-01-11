【小鱷魚現身】新娘潭驚現一尺長小鱷魚　漁護署﹕懷疑被人放生

香港驚現小鱷魚！一名市民昨日將一條小鱷魚交予漁護署郊野公園，報稱於新娘潭的溪澗處發現。漁護署在facebook官方專頁指，小鱷魚身長約一尺，健康情況大致良好，要待牠長大後才能確認品種。漁護署指出，本地並沒有野生鱷魚，懷疑牠是被人放生。

漁護署指出，該條懷疑鱷魚長約13.5吋，重約0.2公斤，目前正安置於漁護署轄下的動物管理中心。其品種及性別有待進一步確認。 漁護署人員已巡視上述位置，並未發現有其他鱷魚。

鱷目（鱷魚）所有品種均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（《公約》）附錄I或II的物種。公約列明物種的進口、出口、再出口及管有均受香港法例《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）（《條例》）管制。根據《條例》，野生附錄I物種的商業貿易已被禁止。進口附錄II物種物品，必須領有由出口地發出的有效《公約》出口准許證，並於物品進入香港時由獲授權人員查驗。如進口物種乃源自野生的活體動植物，亦須在入口前，領有由本署簽發的進口許可證。

灣鱷「貝貝」最為港人熟悉

過去本港亦曾發現有鱷魚，而最為港人熟悉的是現時居於天水圍濕地公園的灣鱷「貝貝」。2003年「貝貝」出現在南生圍的山貝河中，這個「不速之客」被發現後，隨即引來全城的關注，「貝貝」於山貝河生活了逾半年後，被漁護署成功追捕，牠於嘉道理農場生活了兩年後，2006年入住濕地公園。

2012年及2014兩隻全球極度瀕危的暹羅鱷分別被遺棄在大埔及元朗街頭，相信牠們被偷運到本港成為非法寵物，但被主人遺棄。兩隻暹羅鱷獲嘉道理農場暨植物園拯救，2017年前往新加坡動物園長居。

專家指放生外來物種對自然構成威脅

香港兩棲及爬蟲協會主席楊嘉文指出，他看過照片後，因鱷魚仍年幼，特徵不明顯，暫未能判斷其品種。他續指，最常見的三種鱷魚品種分別是灣鱷、暹羅鱷、侏儒鱷，而內地亦有鱷魚繁殖場，暫難以知道鱷魚來源。他表示，放生小鱷魚對自然構成威脅，外來物種本身或有疾病，可能會影響其他物種，而一旦長大，對生態的威脅會更大。他指，「養唔掂就棄養，對社會、環境都冇責任感」，更猶如將生物當作玩具。