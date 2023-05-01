順利邨躁父雙刀挾持子女　子躲廁所避劫：如果無門我可能已經死咗

秀茂坪順利邨一個公屋單位，周日（30日）中午父親持刀挾持11歲女兒案件，警員破門入屋救出女童，並以涉嫌「刑事恐嚇」及「藏有攻擊性武器」，拘捕女童的49歲父親。事發時，屋內還有涉案父親的17歲長子，幸他及時逃進廁所避過一劫。其母引述兒子表示：「如果廁所無門，可能我已經死咗喇！」



涉事四口之家的母親接受訪問時表示，丈夫以前曾在郵局從事散工，後來撞傷腰骨，最近11年來已無工作。「個女咁大就無做咁耐」，靠她提供家用，但因故，近兩個月沒有給丈夫錢，對方也沒有吵鬧，只在沒有錢時著女兒「問你阿媽攞錢，如果唔係無飯食」。

案發時多名警員手持盾牌在單位門外戒備。（網上片段截圖）

她續說，丈夫要在精神科覆診，平日亦經常打罵長子，「所以個仔陰影好大」，但他較少責打女兒，「係成日呼喝、拖佢出門口」。她又說以往丈夫未試過持刀對待家人，今日「唔知咩事，好突然」。



她憶述，自己今早出外上班，只有兒子、女兒與丈夫在家。兒子見父有異樣，隨即走進廁所躲避，並傳訊息通知母親，她隨即跑回家。她臨危致電丈夫，指他若想上廁所「唔係問題」，但要放下所有利器、待兒子行出門口後才可以去，惟丈夫拒絕，兒子也不敢步出廁所。

警員接報到場以工具撬開單位大門。（片段截圖）

警方接獲涉事兒子報案後，趕到現場破門入屋，當時發現涉案的49歲男子手持生果刀及菜刀，箍着女兒頸部，隨即施放胡椒噴霧，女兒一隻眼被噴中，其後自行逃出屋外，後來獲安排送院治理。母親表示，兒子在警方破門入屋、向他說已拘捕其父後才敢離開廁所，當時廁所鐵門已被剁至變形，她引述兒子說：「如果廁所無門，可能我已經死咗喇！」

該名母親引述警方表示，丈夫會在精神科留醫。而子女在今次事發後，已表示希望離開、不再在案發單位居住，故她目前最希望盡快搬走；至於分戶問題，則有待醫務社工協助處理。

片段相信由涉事單位同層住客拍攝，並上載至社交平台，一開始時已見到多名軍裝及便衣警員手持膠盾牌在單位門外戒備，並有警員用工具撬門，其間一名警員更不慎跌倒。警員隨即向屋內大叫「你開門啦！你開門先啦！你睇住整到個女呀！」

之後另一軍裝警員大叫警告「門後的人行開，𠵱家爆門！」他隨即以工具撞開單位的大門，屋內傳出尖叫聲。多名警員立即持盾牌衝入屋內，屋內傳出女童哭喊聲，警員則大叫「你唔好搞佢呀！自己個女嚟㗎！放低把刀！」一名懷疑是女戶主的女子，則一臉焦急站在升降機大堂等候，有女保安員從旁安慰。

▼警員破門入屋救人及制服涉案男子▼



警方今日中午近12時接報，於順利邨一個單位，一名父親突情緒激動，以言語不斷恐嚇兒子，兒子於是報警。警員趕至發現涉案父親持刀，破門入屋後發現父親手持兩把利刀，其幼女在他身邊，警員經口頭警告後，制服該名父親，以涉嫌刑事恐嚇及藏有攻擊性武器將他拘捕，其女兒則送院治理。《香港01》記者現場所見，涉事單位屋內有人，大門則暫時以鐵鏈充當門鎖鎖上。有附近街坊表示，平日不覺涉事一家人有嘈吵或爭執，惟不知道今天他因何事發如此大脾氣。