天星小輪船長猝死｜遺孀哭訴丈夫勤力顧家　曾嘆缺人手冀公司交代

天星小輪船長46歲鍾偉明今日（3日）返通宵更期間，突然暈倒送院不治，遺下妻子及兩名年幼兒子。遺孀鍾太難掩傷痛，於親友陪伴下接受傳媒訪問，指丈夫為家中經濟之柱，為人勤力顧家，「連病都唔想請假」，今日為連續第23日工作。鍾太又指仍未知丈夫出事經過及原因，「希望天星小輪知道有個好員工，畀番個交代我哋」，又指其上班制度有待改善。

天星小輪表示對事件感惋惜，指公司目前應用的船隊輪更表已沿用多時，一連5天例假亦可為員工提供往內地或外地消閒或探親方便，公司過去不時作內部討論有否修訂的需要，而員工普遍支持現有制度並要求保留。



鍾太表示，仍未知丈夫意外經過及原因，「希望天星小輪知道有個好員工，比番個交代我哋。」（林振華攝）

事發時鍾偉明正返通宵更，上班時間為晚上10時至翌日早上6時，今日為連續第23日上班，最近一次放假則休息了10日。鍾太指丈夫一直身體健康，沒有長期病患。鍾太形容丈夫工作勤力，「連病都唔想請假」，惟丈夫任職副船長時曾表達工作辛苦，船上「瞓得唔好，船上沒床，佢自己帶蓆、鋪凳」，最近亦指公司有10多人離職，人手不足，惟未知有否影響丈夫上班及休假安排。由於丈夫上班期間離世，「希望天星小輪知道有個好員工，畀番個交代我哋，體恤佢工作期間離世，體恤我哋婦孺。」

她透露，丈夫以往任職超市經理，有感前途不明朗，因此4年前轉行，加入天星小輪任職副船長，至2年前獲升為船長，上班制度為連續返10日早、15日中或通宵，然後才放5天假。家屬懷疑死者因長期過度疲勞，鍾太認為天星小輪上班制度有待改善，「唔希望再有呢啲事發生，希望天星小輪能顧及員工」。

鍾偉明與太太育有一對分別13歲及10歲兒子，鍾為家中經濟之柱，月入約2萬元。鍾太指丈夫萬事以兒子為先，一家人關係良好，大仔得知噩耗後，曾問「爸爸點解要走？」。鍾太透露，原定一家人6月去日本旅行，惟如今天人永隔。鍾太雖有兼職，但租金、書簿費及補習費開支龐大，坦言對前景感無助，「佢（丈夫）為咗呢個家好辛苦」，希望獲得有心人援助。

天星小輪：輪更表沿用多時 員工普遍支持

天星小輪發言人表示，對於有員工在當值時突然去世，公司及全體同事均表十分惋惜。就有關該員工致命原因，我們一定會全力配合調查，如有不足之處，會盡快改善安排。

發言人指公司目前應用的船隊輪更表已沿用多時，絕大部分都是每更8小時工作，餘下16小時休息，而在調更的日子，最少亦會有12小時休息，一連5天例假亦可為員工提供往內地或外地消閒或探親方便。公司指安排亦不時作內部討論有否修訂的需要，而員工普遍支持現有制度並要求保留，未來會繼續與各員工溝通及檢視安排。

小輪業職工會理事長范強則表示，天星小輪的員工（船長及船員）分三更制，每更8小時，以通宵更而言，員工於晚上開工，開一轉船，然後留船休息，至翌日早上6點左右起來檢查機件，再開一兩轉船便放工，「幾十年都係咁」。大部份工友對此上班模式也表示歡迎，「佢哋覺得連續有5日假放，返大陸或者短途旅行都好，有時夾埋大假，可以放10日以上添。」