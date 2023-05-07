乙明邨誤殺｜停車場上月轉車牌識別系統　司機未能拍卡出閘起爭執

沙田乙明邨停車場發生一宗誤殺案，69歲保安員阮培恩疑與人因繳費問題起爭執，其間暈倒送院不治，消息指他疑遭人出拳打中，警方拘捕一名29歲男司機。現場所見，乙明邨共有兩個停車場，於4月下旬已改用車牌識別系統，即車輛進出停車場時，會由系統辨識車牌，再以八達通收費。消息指，疑犯駕車離開細停車場時，無法使用八達通付款出閘，遂透過對講機聯絡另一大型停車場更亭的保安員，要求他前來收費，雙方當時已曾爭論，後來保安員手動開閘，著對方駛到大停車場支付現金，最終兩人再爆口角，引發這場悲劇。



現場所見，乙明邨共設有兩個一大一細的停車場，相隔約170米。停車場貼有通告通知駕駛人士，停車場使用的出入系統於4月24日更新為車牌識別系統，時租及月租用戶進入停車場的方法有所變更，其中時租司機進入停車場時，毋需使用八達通，離開車場時才以八達通付款。

消息指，該名29歲司機將私家車停泊在細停車場，事發時他準備駛離停車場，卻未能使用八達通付款出閘。他遂透過對講機聯絡在大停車場當值的阮翁，據悉曾要求對方前來細停車場收費及開閘，其間兩人已曾有數句口角。最終阮翁遙距開閘，著對方駕車前來大停車場閘口更亭付費，雙方再次在更亭起爭執，懷疑有人曾出拳施襲，阮翁隨後暈倒，不省人事，送院後證實不治。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，雖然運輸署目前就車牌字體要求、字體距離設有標準，但車牌識別系統在辨識車牌上，仍有機會出現失誤，「車牌識別系統都唔係萬能，未必會咁準繩」，例如車牌的字體過於擠迫，又或者其他環境因素影響，例如下雨時系統的鏡頭或車牌濕了、晚上車輛的車頭燈過於光亮影響鏡頭、車輛駛得太前或太過接近鏡頭等，各種因素都可能會影響進出車場時，令系統未能辨識到車牌，以致任何付費方式都無法使用，「可能入閘時已經認錯，出閘個時就用唔到，又或者出閘個時認唔到」。他指，由於近年不少停車場公司都轉用車牌識別系統，此類情況時有發生，而每間公司使用的系統都會有分別，準繩度亦各有不同。