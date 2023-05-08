約瑟爹利犬頭骨檢18碎片　留醫6日不治　警續調查暫無人被捕

一隻約瑟爹利犬懷疑受人虐待，上周二（2日）被送到NPV非牟利獸醫服務協會的醫院，獸醫發現狗狗顱骨凹陷性骨折及腦挫傷，需要即時進行手術，醫生從其顱內取出多達18塊碎片，狗狗被命名為「Honey」，情況稍為好轉，可以進食流質食物與自行吞嚥。

但Honey情況急轉直下，NPV非牟利獸醫服務協會表示，Honey今日（8日）不幸逝世，希望Honey受虐一事盡快水落石出。



NPV今日（8日）在facebook交代Honey最新情況，指出Honey被送到醫院接受治療，傷勢令人擔憂，術後一直未過危險期，上周五（5日）Honey曾經一度好轉，可以自行進食和吞嚥，「可惜最後奇蹟沒有出現。今早Honey情況急轉直下，經醫療團隊搶救不果，期間沒太大的掙扎，安然的離開了我們」，祝願Honey可以安息，同時對虐待動物一事感到心痛和不忿，希望Honey受虐一事盡快水落石出。

NPV的醫院上周二（2日）接收一隻約瑟爹利犬，經診斷後發現狗狗顱骨凹陷性骨折及腦挫傷，頭骨明顯有凹陷，經醫生手術後，在其顱內取出多達18塊碎片，約瑟爹利的傷勢極之可疑，主人懷疑是有人對狗狗施虐所致，於是報警，警方周三（3日）接報後，將案件列作「殘酷對待動物」跟進，至今日（8日）暫未有人被捕。