傳於蔡天鳳案發後3個多月　6月18日大圍寶福紀念館設靈

28歲香港名媛蔡天鳳疑被殺害肢解烹屍，消息指家屬將於下月18日，即案發後3個多月，於大圍寶福紀念館地下寶福堂為死者設靈，翌日出殯，靈柩移送大嶼山寶蓮禪寺進行火葬禮。有知情人士向《香港01》證實，喪禮於6月在寶福紀念館舉辦，具體情況有待進一步落實。



蔡天鳳前夫鄺港智和其三名家人早前被控謀殺和妨礙司法公正等罪，控罪指三名男被告（死者前大伯鄺港傑、前家翁鄺球和前夫）於2023年2月21日，新界大埔汀角路龍尾村某單位內謀殺蔡天鳳；至於死者前家姑李瑞香則被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，指她於2023年2月23日在香港意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即銷毀對李瑞香進行的涉謀殺案刑事調查的資料。

此外，一名遊艇公司職員和前夫的女性友人，涉協助前夫潛逃而被控，則分別被控一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪。三案前日（8日）一併在九龍城法院提堂，控方透露，涉案私家車的乘客位血跡、涉案村屋發現的兩個人體下肢和煲，經DNA檢驗後發現屬死者蔡天鳳的DNA，村屋內亦發現一件外套，有前家姑李瑞香的DNA。三案全部押後至7月31日再提訊，蔡的前家姑李瑞香申請保釋被拒。名媛蔡天鳳疑在2023年2月21日在大埔被殺及肢解。

▼警方於2月25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼



▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼

