蔡天鳳前夫鄺港智涉偷金案　控方或加控未依期歸押罪　案7月再訊

疑於大埔被謀殺及肢解的女名媛蔡天鳳，其前夫鄺港智涉多年前多處偷金的案件，今（9日）在區域法院再提訊，控方欲加控鄺一項未依期歸押的罪名，並需時檢視證據，法官准案押後至7月18日再提訊，期間鄺繼續還押懲教署看管。



被告鄺港智(28歲)，被控7項盜竊罪，指他於2013年5月12日至2015年1月14日，在多個地方偷竊首飾，包括39條頸鏈、32條手鏈、13條金條、102粒金粒、6條吊墜、10両金條，這些首飾分別屬於7名人士。案件原於2015年開審，但鄺保釋候審期間失蹤，直至今次2月被捕。

被告廝港智。（網上圖片)

控方指鄺自2015年8月起潛逃，至今年2月才再被捕，相隔超過7年，故需時整理及覆核證據，並需準備修訂控罪，同時亦打算就鄺棄保潛逃加控他「沒有按照法庭的指令歸押」的罪名，因而要求案件押後10周。

鄺今沒有律師代表，他稱曾申請法援但已撤回申請，現會自費請律師。他不反對案件押後，亦沒有保釋申請。

案件編號：DCCC 313/2015

名媛蔡天鳳生前的生活照。(詳看下圖)