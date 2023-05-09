蔡天鳳前夫鄺港智涉偷金案　控方或加控未依期歸押罪　案7月再訊

撰文：郭顥添
出版：更新：

疑於大埔被謀殺及肢解的女名媛蔡天鳳，其前夫鄺港智涉多年前多處偷金的案件，今（9日）在區域法院再提訊，控方欲加控鄺一項未依期歸押的罪名，並需時檢視證據，法官准案押後至7月18日再提訊，期間鄺繼續還押懲教署看管。

被告鄺港智(28歲)，被控7項盜竊罪，指他於2013年5月12日至2015年1月14日，在多個地方偷竊首飾，包括39條頸鏈、32條手鏈、13條金條、102粒金粒、6條吊墜、10両金條，這些首飾分別屬於7名人士。案件原於2015年開審，但鄺保釋候審期間失蹤，直至今次2月被捕。

被告廝港智。（網上圖片)

控方指鄺自2015年8月起潛逃，至今年2月才再被捕，相隔超過7年，故需時整理及覆核證據，並需準備修訂控罪，同時亦打算就鄺棄保潛逃加控他「沒有按照法庭的指令歸押」的罪名，因而要求案件押後10周。

鄺今沒有律師代表，他稱曾申請法援但已撤回申請，現會自費請律師。他不反對案件押後，亦沒有保釋申請。

案件編號：DCCC 313/2015

名媛蔡天鳳生前的生活照。(詳看下圖)

蔡天鳳案的最新消息?

5月8日在九龍城法院提堂，控方透露，涉案村屋發現的人體下肢及.....更多詳情看。而都會新增3位證人。

蔡母擬爭兩外孫撫養權?

蔡天鳳母親受訪表示，女兒過身後甚少離開家門，承認近日有前往律師樓，並正在辦理...詳情請看

蔡天鳳前夫涉多處偷金飾及102粒金　區院提訊　控方稱或加控罪名蔡天鳳案｜傳郭富城曾私下出手協助　動用人脈聯絡警方高層求助蔡天鳳案　控方透露發現前家姑DNA外套　村屋內人體下肢與蔡吻合蔡天鳳案 | 蔡母擬爭兩外孫撫養權　申請任遺產管理人或掀爭產戰蔡天鳳案丨被捕潘女保釋期疑自揭案情 稱唔識鄺家望「一哥」說話蔡天鳳婚禮片引網民熱討　與譚仔太子爺相識經過驚現4個版本蔡天鳳案｜巴黎宴會全程流利英語交談　逛名店細節曝光揭真實人品
蔡天鳳 Abby Choi
盜竊
潛逃
法庭