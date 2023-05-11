蔡天鳳6月寶福紀念館設靈　家屬擬以3D打印作遺體修復

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解烹屍，消息指家屬將於6月18日於大圍寶福紀念館地下寶福堂為蔡天鳳設靈，翌日出殯，靈柩移送大嶼山寶蓮禪寺進行火葬禮。



蔡天鳳的屍體有部份遺骸至今無法尋回，有知情人士向《香港01》表示，家屬將會進行遺體修復，已聘用海外高科技機構，用3D打印及化妝重塑頸部、頭顱及其容顏，以便讓前來葬禮的悼念者，有需要的話能看到其安詳遺容。葬禮並不會對外開放，家屬有計劃租用全棟殯儀館，以免有外人進入。



蔡天鳳的屍體有部份遺骸至今無法尋回，據了解家屬將會進行遺體修復。（資料圖片）

近年內地有殯儀館已提無3D打印遺體修復服務，其中北京市八寶山殯儀館早於2017年已成立北京首家殯儀館3D打印工作室，為面部受損或嚴重變形，無法直接舉行告別儀式的遺體進行遺容修復服務，令親屬或送別來賓心靈上得到撫慰。

3D打印遺體修復技術不斷進步，而且需時不斷縮短，陝西西安市殯儀館於2021年推出3D打印遺體整容技術，可透過對逝者生前面部照片進行數字建模，相似度超過九成，其主要用於修復因墜落、交通意外、高度腐敗、火災等事故受損傷的遺體面容。有關技術需由家家屬提供死者3至5張清晰的面部照片，將製作面部3D模型，打印出來後補妝上色，可在24小時內完成遺體面部重塑，且有更高的精準度。

蔡天鳳前夫鄺港智和其三名家人早前被控謀殺和妨礙司法公正等罪，控罪指三名男被告（死者前大伯鄺港傑、前家翁鄺球和前夫）於2023年2月21日，新界大埔汀角路龍尾村某單位內謀殺蔡天鳳；至於死者前家姑李瑞香則被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，指她於2023年2月23日在香港意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即銷毀對李瑞香進行的涉謀殺案刑事調查的資料。

此外，一名遊艇公司職員和前夫的女性友人，涉協助前夫潛逃而被控，則分別被控一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪。三案5月8日一併在九龍城法院提堂，控方透露，涉案私家車的乘客位血跡、涉案村屋發現的兩個人體下肢和煲，經DNA檢驗後發現屬死者蔡天鳳的DNA，村屋內亦發現一件外套，有前家姑李瑞香的DNA。三案全部押後至7月31日再提訊，蔡的前家姑李瑞香申請保釋被拒。

▼警方於2月25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼



▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼

