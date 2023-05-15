葵涌廣場找換店多次遭淋油　3少年店外徘徊30分鐘偷望惹疑被捕

葵涌廣場昨晚（13日）有店舖職員報案，指有3名少年在店外徘徊20分鐘，不時觀察店內情況，感擔心遂報警。3名15歲少年均無法就於上址出現提供合理理由，被警方以涉嫌「遊蕩」罪名拘捕。報案店舖為一間找換店，於3月底及5月初兩度遭人淋潑紅油。據知找換店東主兒子欠債200萬元，其後長居內地。昨晚東主胞妹看舖時察覺3名少年不斷徘徊，擔心再被淋紅油，於是報警。



事發於昨晚（13日）8時許，警方收到報案3名可疑人在葵涌廣場一店舖外徘徊約30分鐘，其間不時偷偷觀察店內情況，令店員受驚。警方接報趕至，截獲該3名15歲可疑少年，經初步調查後，3名少年均無法就於上址出現提供合理理由，涉嫌「遊蕩」罪名被捕，案件交由葵青警區刑事調查隊第七隊跟進。

現場為葵涌廣場內一間找換店，3月尾及5月初曾被人淋紅油，並撒下收債字條。據了解，找換店東主兒子欠下200萬元賭債，其後長居內地避債。昨晚東主胞妹看舖時察覺3名少年不斷徘徊30分鐘，沒有去其他商店，只不斷偷望找換店，擔心再被淋紅油，於是報警。警方到場調查拘捕3名少年，他們被捕後承認被一名身份不明的男性指派到場監視。

《香港01》今日到找換店了解，職員對事件三緘其口。

▼3月27日找換店被淋紅油▼

