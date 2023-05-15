隱蔽長者悲歌｜獨居無業翁失聯8個月無用水電煤　房署上門揭化骨

水泉澳邨發生一宗隱蔽長者家中身亡，直至化成白骨才被發現的悲劇。據悉，涉案林泉樓的單位，住了一名領取綜援、在港舉目無親的獨居69歲姓李男住戶，疑因欠租多時，房屋署人員今早上門收樓，始揭發一具骸骨伏屍大廳，懷疑是該名男住戶。據了解，房屋署有派員定期家訪各單位，自去年9月起多次聯絡涉案單位住戶無果，其後更發現他由當時至今都無用過水電煤，因而今早上門收樓，揭發案件。



消息稱，房屋署每兩年會派員到各單位進行例行檢查家訪，惟涉案單位對上一次家訪已是2017年，其後因新型冠狀病毒疫情關係而無再進行。至去年年中，房屋署恢復家訪安排，並於去年9月無法聯絡涉案單位住客，包括透過電話、寄信、上門拍門等方式，均未能尋獲該住客，及後更發現單位自去年9月至今都無用過水電煤。署方於是派員於今早聯同工人上門收樓，到場時發現單位木門從內鎖上，安排開鎖後赫見屋內地下有一副骸骨，房屋署職員於是報案。

據了解，涉案單位由一名69歲姓李男子獨居，無業，有領取綜援。警員今早接報到場調查後相信案件無可疑，暫列作屍體發現案處理。而死者在港沒有親人，只有一名胞姊居於內地，惟當局暫未聯絡到她。

根據社會福利署的綜援指引，就需繳付房委會轄下出租公屋單位租金的綜援戶，在一般情況下，社署會將其在在綜援計劃下可獲發的租金津貼，每月以自動轉帳方式直接存入房委會的銀行戶口，以支付公屋單位的租金。暫未知今次死者為何有領取綜援，但仍疑因欠租而遭房屋署上門收樓。《香港01》正就案件向房屋署及社會福利署查詢。