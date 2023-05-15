雙屍命案│父女同患長期病　外出用膳後失聯3日　母親節被揭雙亡

母親節晚上（14日），美孚新邨揭發一宗雙屍命案，揭發一對同患長期病患的父女，失聯3日後雙雙在家中斃命。據了解，該對父女姓樓，86歲父親有心臟病，59歲女兒則患嚴重糖尿病，右腳因而截肢，平日以電動輪椅代步，兩人行動雖不算俐落，但仍然能活動。根據閉路電視片段，父女兩人最後於上周四（11日）露面，當時女兒下樓外出用膳，由父親送她出門，幫她按升降機掣，後來女兒回家後便沒離開住所。當日女死者的女兒曾嘗試聯絡無果，及至母親節晚上登門揭發兩人在家中身故。



消息指，女死者的33歲女兒，自上周四後便聯絡不到母親，直至昨晚10時許，她到達美孚新邨八期120號的單位探訪，發現單位鐵閘門栓從裏面鎖上，無人應門，擔心兩人有意外，遂報警求助。消防破門入屋，發現86歲男死者躺臥在客廳兩張櫈上，59歲女死者則躺臥在自己睡房床上，兩人俱無知覺，救援人員立即進行急救，惜證實兩人均已死亡。

經警方初步調查，發現上址所有門窗完好無缺，單位內亦沒有任何被搜掠痕跡或打鬥痕跡，所有財物均在上址尋獲。而法醫進行解剖後，確認兩名死者身上沒有任何表面傷痕或任何傷勢。另外，更發現兩名死者的身體健康狀況欠佳，特別是兩人的心臟出現嚴重問題，但確實死因有待毒理化驗報告結果作進一步確定。 警方在現場沒有檢獲遺書。案件暫列「屍體發現」。