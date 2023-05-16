荃灣德士古道旅遊巴翻側22傷　4傷勢較重　警查司機狀態旅巴性能

荃灣大窩口德士古道發生旅遊巴翻側意外，22人受傷。警方於今日（16日）傍晚近6時接報，德士古道天橋向城門谷方向、佛教林炳炎紀念學校對開，一輛載有26名乘客的旅遊巴「自炒」翻側，22人受傷，年齡介乎20至70歲，分別送往瑪嘉烈、仁濟及明愛醫院救治，其中4人傷勢較重。警方正循司機駕駛態度、精神狀況及旅遊巴機件性能，調查事故原因。



據了解，肇事旅遊巴為香港船廠有限公司的職員專車，主要負責接載公司員工由青衣公司到荃灣及太子港鐵站。今日傍晚約5時40分，64歲姓李男司機駕駛旅遊巴，接載26名乘客由青衣公司出發，首站前往荃灣站，惟約5時47分，旅遊巴駛到德士古道天橋往荃錦公路方向時，突然撞到右邊石壆後翻例，造成22人受傷，其中4人傷勢較嚴重，幸全部無生命危險，當中司機頸椎受傷。

▼現場救援情況▼



+ 4

有車cam片段顯示，旅遊巴疑失控剷上路中心石壆後翻側。現場所見，旅遊巴翻側後橫亘路面，擋住兩條行車線，地下留下逾10米的煞車痕。意外後旅遊巴部分乘客自行爬出車廂，在路邊等候救援，亦有人受傷躺臥在車廂內待救。大批消防員及救護員趕至為傷者治理。其後有拖車奉召到場吊起旅遊巴，查看有無人被壓住，幸最終證實無人被困。後來再有多一部拖車到場，兩部拖車合力扶正旅遊巴，可見它其中一個後轆甩脫、「軚鈴」變形，車身有刮花痕迹。

+ 4

4人傷勢較重無生命危險 主要頭部或盆骨附近受傷

警方、消防及救護晚上交代案情及救援經過。警方新界南總區交通部（調查及支援）總督察劉錦斌表示，涉事旅遊巴載着26名乘客，從青衣担杆山路出發，經荃灣前往太子方向，駛至案發地點時，懷疑失控先剷上右邊石壆，再向左翻側。事件中22名傷者介乎20至70歲。警方將循司機駕駛態度、精神狀況及旅遊巴機件性能作進一步調查，市民可致電3661 1344向新界南總區交通部意外調查隊提供資料。

消防處梨木樹消防局助理消防區長施冠富指出，消防在下午5時47分接報荃灣德士古道天橋有旅遊巴發生交通意外，消防處派出9輛消防車及15輛救護車輛，共68名消防及救護人員，在約5分鐘後到場，發現旅遊巴乘客已自行離開車廂，於是立即為他們處理傷勢。

消防處高級救護主任廖基業指出，22名傷者當中，4人傷勢較重，主要在頭部或盆骨附近位置受傷，但無生命危險；餘下18人輕傷，主要是手腳擦傷。

消防處高級救護主任廖基業（左起）、警方新界南總區交通部（調查及支援）總督察劉錦斌、消防處梨木樹消防局助理消防區長施冠富。（朱永倫攝）

因應荃灣德士古道發生交通意外，荃灣民政事務處和葵青民政事務處已帶領荃灣楊屋道小區關愛隊在瑪嘉烈醫院急症室設立援助站，聯同其他政府部門為市民提供協助及查詢，查詢熱線為2990 3199。