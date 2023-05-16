荃灣德士古道車禍｜男子旅遊巴車廂內閉目躺臥待救　乘客互相攙扶

荃灣德士古道天橋發生旅遊巴翻側意外，一輛載有26名乘客的旅遊巴疑剷上路中心石壆後「自炒」，翻側橫亘路面，擋住兩條行車線，最少22人受傷，分別送瑪嘉烈、仁濟及明愛醫院救治，其中4人傷勢較重。意外後有乘客受傷躺臥在車廂內待救，部分乘客則自行爬出車廂，在路邊等候救援，有人攙扶其他不適的乘客等候。



從現場照片可見，旅遊巴擋風玻璃爆裂，有乘客意外後站在車廂外，協助其他乘客離開車廂。各人離開車廂後，或站或坐在德士古道天橋路邊，其中有站着的男子手部有傷口、狀似甚為不適，由另外兩名男子攙扶；另外有人則手持電話，未知是否向親友報平安。另有一名男子雙目緊閉，半躺在車廂內，旁邊有人嘗試協助他。

+ 4

有身處意外現場附近的市民拍攝到事發後救援過程，當時部分旅遊巴乘客已在路邊待援，旁邊的行人路有更多市民圍觀。救護員及消防員上前為傷者治理，警員則要求圍觀者離開。其後更多救援人員陸續趕到，拍攝片段的人不禁說「嘩好多救護車呀！」救護員在地面鋪開紅、黃、綠三色的膠墊，以便為傷者分流。另有大批警員在場維持秩序，並向傷勢較輕的人了解事發經過。