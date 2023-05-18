開海外賭博網用傀儡戶口收賭注　警拘17人串謀洗黑錢　涉款$2.4億

警方搗破一個設立海外賭博網站提供網上賭博服務，再利用本地虛擬銀行傀儡戶口收受賭注，快速轉走犯罪得益的犯罪集團。警方於本周二至周三（16日至17日）開展「順泰行動」，以「串謀洗黑錢」罪拘捕13男4女，年齡介乎21至50歲，被捕人士包括集團骨幹成員及傀儡戶口持有人。集團涉嫌利用至少18個虛擬銀行戶口，清洗2.4億元犯罪得益。



行動中，警方以「串謀洗黑錢」罪拘捕13男4女，年齡介乎21至50歲，包括集團骨幹成員及傀儡戶口持有人。（翁鈺輝攝）

財富情報及調查科高級督察陳學麟表示，透過情報收集和分析，警方發現有一個本地的非法集團透過設立海外賭博網站，並利用虛擬銀行，及同時提供網上賭博服務，收受賭注及清洗黑錢。

陳學麟指，犯罪集團會以700元至數千元的報酬去招攬一些人士作為傀儡，及後讓他們在虛擬銀行開設有關虛擬銀行戶口，並將提款卡、網上銀行的登入名稱及密碼交給犯罪集團。其後犯罪集團透過社交網站及互聯網招攬賭客，聲稱提供網上賭場服務，包括麻雀、啤牌及百家樂等等。當賭客聯絡上該賭博網站的中介人後，中介人會替賭客開設賭博戶口，然後提供早前收集的傀儡戶口給賭客存入金錢，其後幫他們入分數，以供賭博時使用。

警方現正點算相關的投注金額，經初步調查及搜證紀錄，犯罪集團成員每一次收注大概是幾萬元。該集團於去年6月開始運作，並在去年6月至今年4月期間，利用至少18個虛擬銀行戶口，清洗一共大概2.4億元黑錢。

警方發現有一個本地的非法集團透過設立海外賭博網站，並利用虛擬銀行，及同時提供網上賭博服務，收受賭注及清洗黑錢。（翁鈺輝攝）

犯罪集團亦都以網上商店名義，租用新界一個面積約1000呎工廈單位作運作中心，讓他們集中並有系統地利用運作中心去操控傀儡戶口，並且利用互聯網進行頻繁的戶口轉帳以及清洗黑錢，從而掩飾資金流向，試圖避開警方追查。

行動中，警方以「串謀洗黑錢」一共拘捕17名本地人士，包括13男4女，年齡介乎21至50歲，包括5男1女的集團骨幹成員。

6名骨幹成員涉嫌在集團的運作中心操控有關傀儡戶口以及招募賭客。有部分的骨幹成員被捕時，警方在他們身上搜出其他涉案的傀儡戶口銀行卡，而卡上不是寫上他們的名字。同時，警方亦在電腦上也搜獲到有關處理賭款的紀錄。6人報稱的職業包括建築工人、運輸工人和無業；他們有部分為小學同學、朋友或夫妻的關係。

而其餘8男3女為傀儡戶口的持有人，他們報稱職業包括司機、家庭主婦和會計文員等。經警方初步調查，相信有關犯罪集團並沒有黑社會背景方面。

行動中，警方檢獲現金約有76萬元、16部電腦、80部智能電話和270張電話卡，另外亦有大部分銀行文件和涉案的傀儡戶口持有人的銀行卡。有關的被捕人士現時仍被扣留調查，調查仍然進行中，不會排除有進一步的拘捕行動。

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陳學麟提醒市民要「唔（不）租 唔（不）借 唔（不）賣」，不要因為騙徒或對方用任何金錢、利誘或藉口，而交出、借出或賣出戶口。因為當騙徒將戶口用作處理一些不明來歷的財產時，戶口持有人可能就會觸犯了洗黑錢罪。

根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，洗黑錢的最高刑罰為監禁14年以及罰款港幣500萬元。根據法例第148章《賭博條例》第7條及第8條，向收受賭注者投注即屬犯罪，最高可以處第5級罰款和監禁9個月；而如果非法收受賭注，最高刑罰是罰款港幣500萬元和監禁7年。