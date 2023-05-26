元朗斬人｜捱斬男綽號「紫菜」　曾涉黑幫走私及傷人案被捕

元朗周四晚（25日）發生傷人案，一名黑衣男子遭約4至5名懷疑非華裔男子追斬，刀手其後登上一輛輕型貨車逃去。男事主浴血倒地，其後送往屯門醫院救治。

消息指，遇襲男子姓李，34歲，有黑社會新義安背景，綽號「紫菜」，疑兇施襲後逃到教育路登上接應車輛離去，沿路遺有血迹，懷疑兇徒亦有受傷。



消息指，遇襲男子綽號「紫菜」，屬尖沙咀新義安成員。翻查資料，去年新義安殺入香港仔、田灣一帶，爭奪非法走私活動利益，與另一黑幫「和合圖」爆發激烈衝突。9月21日西環發生撞車斬人案，和合圖成員「安B」駕車期間遭另一輛私家車連番追撞，失控剷上行人路，再被2名刀手斬傷雙腳。港島總區反三合會行動組經調查後拘捕7名男子，據報道指包括「紫菜」在內的數名尖沙咀新義安成員。

事主受傷倒地，由接報趕至的救護員治理。（網上圖片）

警方表示，傷者姓李（34歲），事發時他在元朗西裕街18號對開，懷疑被4名男子以刀襲擊；兇徒登上一輛私家車逃去。警方將案件列作「傷人」處理，元朗警區反三合會行動組正追緝涉案4名男子歸案；李男手腳受傷，被送往屯門醫院治理。

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事發周四晚上約9時，現場消息稱，男事主在西菁街一間食肆用膳後，行經西裕街18號地下新福星潮州打冷火鍋菜館門外時，突然遭數名男子襲擊，被斬數刀倒在新福星菜館門外，其後由救護員治理及送院。現場地面遺下大灘血迹，一些放在路邊的紙箱等雜物亦染血。疑兇施襲後則逃到教育路登上接應車輛離去，沿路遺有血迹，懷疑兇徒亦有受傷，警員封鎖現場蒐證。

有車cam片段顯示，身穿黑衣的事主在西裕街被人追斬，逃到西裕街與金輝徑交界時，疑被其中一名黃衣刀匪斬中。事主繼續逃走，黃衣男則與另一白衣男子緊隨其後，之後再有一名黑衣疑匪從後追上。事主逃至西裕街新福星潮州打冷火鍋菜館門外，終不敵匪徒倒地，繼而再遭白衣男及兩名黑衣男連斬多刀。刀匪得逞後沿反方向逃走。現場市民驚見發生斬人案，隨即四散逃命。