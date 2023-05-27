日出康城首都單位裝修　網民質疑打穿主力牆　客務處通告：正調查

網上討論區今日（27日）瘋傳，港鐵公司旗下的將軍澳日出康城第一期首都一個單位裝修後的影片，網民懷疑裝修公司打穿一幅主力牆，改建為主人房房門。有網民更比對該個單位裝修完工影片及平面圖則，單位實用面積681呎，原本是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而為了做到三邊下床及兩邊床頭櫃，達至戶主想要的酒店式套房感覺，主人房門需改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。不過，網民懷疑該幅牆壁是主力牆，擔心會危及大廈結構安全，認為屋宇署應作調查。



據了解，首都客服處其後發出通告，內容指接獲多名住客反映上述事件，客務處已進行調查及跟進，如發現屬實，將要求單位立即還原。《香港01》正就事件向港鐵公司及屋宇署查詢。



單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

有關日出康城單位懷疑主力牆被打穿事件曝光後，有網民發現該段裝修完工影片已被下架，同時該間裝修公司的社交媒體專頁亦已關閉，《香港01》記者曾致電該公司查詢，惟無人接聽，其後電話已關機。

事件於網上發酵了一整天後，首都客務處發出通告，指接獲多名住客表示於網上媒體中發現有個別單位懷疑在單位內部進行結構改動，客務處現正就有關事件進行調查及跟進，如發現屬實將要求該單位立即還原。

客務處又提醒住客，指在不妨礙大廈結構及不抵觸有關大廈公契的情況下，業主及住客可按照個別意願裝修其單位內部。如需對室內牆壁作任何更改，要先填妥「室內加建或改建申請表」向客務處申請，又指主力牆是不可任意拆除更改，以免影響大廈結構。