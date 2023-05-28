網民疑日出康城單位打穿主力牆　方國珊﹕港鐵已聯絡懷疑單位業主

網上討論區一連兩日熱議日出康城首都一個裝修單位，網民懷疑裝修公司打穿一幅主力牆，改建為主人房的房門。當區區議員方國珊今日（28日）接受電話訪問時，指「睇片不能作為真相」，涉事牆壁是否主力牆仍有待屋宇署查證。不過，她十分關注事件，已責成港鐵管理公司嚴肅跟進事件，並指管理公司已聯絡上懷疑單位業主，對方願意合作跟進。方國珊希望業主盡快聘用屋宇署認可人士及註冊結構工程師等專業人士跟進，其團體亦有相關專業人士可協助，同時建議港鐵委派工程團隊跟進事件。



她續指，若屋宇署派員巡查時，她會全力協助跟進，亦希望業主配合。由於事件關乎樓宇結構安全，不少首都居民極度關注事件，她建議署方一旦發現有需要修正之處時，可批出緊急工程，縮短入則時間，讓專業團體盡快動工，以減其他業主的顧慮。《香港01》正就事件向港鐵公司及屋宇署查詢。



方國珊（資料圖片）

自昨日（27日）起，網上討論區便瘋傳港鐵管理公司旗下的將軍澳日出康城第一期首都一個單位裝修後的影片。有網民比對該個單位裝修完工影片及平面圖則，單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而為了做到三邊下床及兩邊床頭櫃，主人房門需改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。不過，網民懷疑該幅牆壁是主力牆，擔心會危及大廈結構安全，認為屋宇署應作調查。首都客服處其後發出通告，內容指接獲多名住客反映上述事件，客務處已進行調查及跟進，如發現屬實，將要求單位立即還原。

《香港01》今日再嘗試致電涉事設計公司了解，電話成功撥通，但無人接聽。而該公司的登記地址亦無人在內，烏燈黑火。

單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

建築師：改動主力牆需入則申請 錯誤拆除後果嚴重

有建築師昨日向《香港01》表示，如果涉及改動主力牆的工程，必須要入則向屋宇署申請，除了視乎改動位置及範圍，亦要符合樓契、窗台數目有否違反《建築物條例》等要求，「就算要打，政府都唔會畀你咁容易做」。而進行相關工程亦應由專業合資格人士包括結構工程師作評估。

建築師又指，主力牆中間鋪有鋼筋，用作傳力及支撐樓層的承托力與風力，即使錯誤打穿亦必定會發現，「你自己望一望，咁闊嘅話都唔係普通牆啦，香港地寸金尺土，發展商梗係唔會無端端起厚咗比你啦」。他形容錯誤拆除主力牆後果相當嚴重，包括影響樓上其他單位的結構同他人安全，而相關裝修及設計公司應負上責任，涉事單位應交由專業人士了解如何修復，包括要重新接駁鋼筋。