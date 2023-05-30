「假女婿」訛稱被捕騙七旬婦$10萬　食髓知味終落網

警方昨日（29日）接獲一名76歲女子報案，指早前接獲騙徒來電，對方自稱為報案人的女婿，因被警方拘捕，要求報案人繳交10萬元保釋金，報案人不虞有詐付款，惟其後成功與親人聯絡，始揭發受騙，於是報警求助。



西區警區刑事部及香港仔分區特遣隊人員接報後，展開聯合拘捕行動，並於疑犯企圖再向報案人收取現金時，拘捕一名46歲姓陶本地男子，他涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」罪，案件交由西區警區刑事調查隊人員第4隊跟進。行動仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕。案中報案人共損失10萬元。



警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

（1）切勿將金錢存入陌生人的帳戶或放在公眾地方；

（2）切勿交出銀行帳戶號碼以及網上理財密碼；

（3）若來電者稱已脅持子女、親戚或朋友，請即報警；

（4）切勿輕信騙徒的說話，有需要時致電子女、親戚或朋友求證；

（5）切勿向來電者透露子女、親戚或朋友的名字；

（6）提醒身邊長者上述防騙信息，特別是一些較少閱報及看電視的長者；

（7）如有任何懷疑可致電「防騙易」諮詢熱線18222，或報警求助。

警方提醒市民，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，切勿以身試法。