鑽石山荷里活廣場兇案│兩女子胸口、頸部中刀　雙雙不治

鑽石山荷里活廣場發生斬人血案。今日（6月2日）傍晚約5時14分，據報兩名女子在商場近戲院位置，遭1名男子持刀追斬。2人走避不及中刀，兩名22歲及26歲女事主分別頸部及胸口有刀傷，雙雙陷入昏迷，救護車到場將兩名傷者送院搶救，兩人其後證實不治。警員到場當場制服一名39歲男疑犯，檢獲一把12吋長魚生刀，案件初步列作「傷人」，現正調查血案因由。



【20:30】消息指，男疑犯於事發前疑曾到商場2樓一間家品店買兇刀，有CCTV影片曝光，可見該名光頭漢進入店內數十秒，於一個貨架上揀選懷疑兇刀，並到櫃檯付款。警員進入家品店調查。

【19:45】大批便衣探員於兇案現場拍攝及搜證，地面遺下大灘血迹。

警員進入家品店調查。（黃廸雯攝）

【19:30】警方將案件改列作謀殺案。

【19:05】22歲女傷者證實不治。

【18:30】26歲女傷者證實不治。

男疑犯被當場制服。

↓CCTV片段曝光↓



+ 7