東涌學校女教學助理暈倒不治　上周曾因流感致肌肉疼痛求醫

大嶼山昨日（5日）發生猝死事件。東涌可譽小學一名38歲姓詹的女職員，傍晚6時許被發現暈倒在教員室，不省人事，送院搶救後證實不治。消息指，事主在小學任職教學助理，上周一（29日）因肌肉疼痛到醫院求醫，醫生診斷她為流感引致肌肉發炎，並處方藥物給她。昨日詹女如常上班，沒有異常，惟到傍晚死者同事發現她伏於其座位桌上，沒有反應，因此報警求助，惜詹女送院後返魂無術。



有急症科醫生表示，死者的死因或與流感有關，例如誘發急性心肌炎等嚴重的併發症，而肺炎及腦炎的過程較慢，相信因此導致短時間內死亡的機會不大。



消息指，事主今年38歲，為東涌區內居民，自2020年9月1日起於東涌嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學任職教學助理。她於上周一開始出現肌肉疼痛，遂於同日前往北大嶼山醫院求醫，醫生診斷她為流感引致肌肉發炎，並處方藥物給她。

昨日，事主的母親見她出門上班，並無異樣。直至下午5時，事主與同事聊天亦沒有任何異常。豈知下午近6時，同事發現她伏於其座位桌上，沒有反應，因此報警求助。其後救護車到場，將事主送往北大嶼山醫院搶救，惜最終證實不治。

《香港01》今早向學校了解事件詳情，惟校方未有回應。

詹女被送往北大嶼山醫院搶救，惜最終證實不治。（資料圖片）

急症科醫生馮顯達表示，雖然流感不時會令身體肌肉出現疼痛，但形容有關情況屬於常見及短暫問題，不會有大的影響。他續指，死者的死因或與流感有關係，需視乎過去數天的病情變化，推斷當中會否誘發併發症，例如心肌炎，情況可能會惡化得較快。

馮顯達又指出，肺炎及腦炎的過程較慢，相信因此而導致短時間內死亡的機會不大，估計死因或與急性心肌炎有關。除流感引致心肌炎外，他指自身疾病亦是考慮因素之一。

警方表示，昨日（5日）傍晚6時15分，接獲東涌健東路一間小學的職員報案，指一名38歲姓詹的女子懷疑在上址一教員室內暈倒。人員接報到場，她昏迷被送往北大嶼山醫院治理，其後被證實死亡。死者死因有待驗屍後確定，案件列作「送院時死亡」跟進。