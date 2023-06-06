警破69騙案拘104人涉款近$1.7億　退休人士收假公安電話失$6000萬

網騙及電騙頻仍，東區警區由上月22日至本月3日，進行代號「煙日」反詐騙行動，兩周內偵破69宗騙案，拘捕104人，涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」、「欺詐」及「洗黑錢」。案中受害人多達156人，最年長的已屆80歲，總損失高達超過1.69億元，其中單一個案損失最高的是一名已退休人士，誤墮「內地公安」電騙，分283次被轉走逾6,000萬元存款，4個月後才揭發戶口被「洗劫」。



行動中警方亦檢獲大量手提電話、銀行卡、銀行文件及現金等證物。（陳浩然攝）

東區警區刑事部總督察楊韻明表示，今年首季全港接獲的2.5萬宗罪案當中，詐騙案達8,886宗、佔總數逾四成；在1月至4月期間，東區警區接獲949宗騙案，佔區內全部1,689宗案件的逾55%，較去年同期升約1.4倍，當中以網上購物、電郵短訊釣魚騙案及求職騙案居多。鑑於騙案上升趨勢，以及涉賣戶口、借戶口洗黑錢活動，東區警區上月22日至本月3日進行「煙日」行動，主要針對區內詐騙及洗黑錢案。

警方在「煙日」行動中偵破69宗騙案，涉款逾1.69億元，共拘捕104人。（陳浩然攝）

行動中警方共拘捕77男27女，年齡介乎19至74歲，大部分是本地人，分別報稱無業、倉務員、送貨員、地盤工、家庭主婦或學生等。他們大部分是傀儡戶口持有人，涉收取酬勞以個人資料開設戶口，之後將戶口交予詐騙集團使用，共處理逾4,400萬元黑錢。行動中警方亦檢獲大量手提電話、銀行卡、銀行文件及現金等證物。

3內地漢呃信用卡資料購物轉售 控以欺騙手段取得財產罪

被捕人當中亦有3名持雙程證的內地男子，涉嫌以釣魚短訊騙取事主的信用卡資料後，綁定手機電子錢包，到實體店購物，之後企圖轉售買來的電子產品或服裝圖利。3人已被控一項以欺騙手段取得財產罪，案件押後至8月23日再訊。行動中其餘被捕人獲准保釋候查。

警方偵破的69宗案件當中，最多為求職騙案，佔19宗、涉款630萬元，其他案件包括投資、網上購物、網上情緣及電話騙案等，涉款介乎50萬至7200萬不等。156名受害人年齡介乎18至80歲，總損失逾1.69億元，警方成功凍結其中240萬元。其中損失最多的單一案件金額高達超過6,000萬元，已退休的事主去年3月在家中接獲假冒內地公安來電指他涉嫌洗黑錢，事主按對方指示交出戶口資料及密碼，4個月後始發現逾6,000萬元存款已被人分283次，轉到14個戶口，事主於是報警。

東區警區刑事支援調查隊高級督察朱瑋頤表示，在網上購物「彈票黨」騙案當中，騙徒會將空頭支票存入賣家戶口，營造付款假象，惟銀行要一、兩日結算後才會將錢存入賣家戶口，賣家查閱帳戶應分清可用結餘及帳戶結餘，待可用結餘有更新才可確認交易。

部分騙徒會利用釣魚短訊，騙取事主的個人及戶口資料，利用取得的信用卡資料購物轉售圖利。（陳浩然攝）

另外，警方近期亦繼續發現騙徒發送釣魚詐騙短訊，訛稱事主的電訊商或連鎖零售店積分將到期，誘使事主點擊短訊內連結到假網站，輸入信用卡資料，用資料購物及變賣圖利。朱瑋頤提醒市民若收到類似短訊，千萬不要輸入個人資料、信用卡或其他支付工具的資料，應立即向相關商戶查詢。市民如有疑問，可利用警方的「防騙視伏器」，輸入社交媒體帳號、電話號碼、電郵等，即時評估風險；若懷疑已受騙，應立即報警或致電24小時防騙易熱線18222。

楊韻明指出，在今次偵破的案件當中，詐騙集團會在不同社交平台發出帖文稱可「搵快錢」，只要提供戶口即可獲數千元報酬。她提醒市民勿租、借或賣出戶口予任何人，以免被用作洗黑錢。

警方東區警區刑事部總督察楊韻明（左）及刑事支援調查隊高級督察朱瑋頤。（陳浩然攝）

根據香港法例，任何人向向詐騙集團提供協助，有可能干犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪最高判囚10年；提供戶口予他人處理贓款，則可能干犯洗黑錢罪，一經定罪最高可罰款500萬元及監禁14年。