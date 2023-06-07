40歲女侍應發佈裸照　自稱喜愛露出　地點包括M+博物館、都爹利街

警方今日拘捕一名40歲餐廳女侍應，涉嫌去年7月起自拍裸體、胸部及私密部位，並將相片和短片上載到個人社交平台任由公眾傳閱。警方調查發現，同類短片和相片超過120條。

消息指，被捕女子於社交平台Twitter發佈裸照，拍攝地點遍佈全港多區，相片包括女子於多處掀開衣服露出胸部，又自稱於行人天橋位置為一名男子口交等。



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被捕女子姓李，報稱任職餐廳侍應。據了解，女子於去年7月起在社交平台Twitter發佈裸照，帳號簡介稱自己為七、八十後夫妻，「樣貌身材普通」，又聲稱「喜愛露出」，裸照拍攝地點包括M+博物館、淘大花園、銅鑼灣信和廣場、都爹利街煤氣燈、沙田公園及愉景新城外行人天橋等。相關圖片多為涉案女子於公眾地方掀開上衣、並露出胸部，又曾自稱於行人天橋位置為一名男子口交等。涉事Twitter帳號現時已改為私人狀態。

觀塘警區科技罪案調查組主管鄧智成督察今日交代案情稱，警方於6月3日收到市民求助指，瀏覽社交平台期間見到4張淫褻照片，顯示一名女子在觀塘海濱長廊裸露身體、胸部及私密部位。警方隨即展開調查，發現除上述4張相片外，自去年7 月該社交平台的帳戶，共發佈超過120條於商舖、郊野公園、交通工具、酒店等地方所拍攝的淫褻照片和影片。警方經調查後鎖定該帳戶的持有人，並於昨日（6日）下午前往疑犯位於觀塘的住所，將其拘捕。被捕女子已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。

鄧智成續稱，疑犯拍攝的相片和短片，是不論場合、不分晝夜、不分對象，當中包括在熙來攘往的街道和餐廳，做出令人咋舌的行為。警方相信她是為滿足自己私慾，並沒有金錢利益，惟其不負責任地在公眾地方祼露身體，做出各種淫褻的行為，然後將它們上載到個人社交平台任由大眾傳閱，對網絡上的年青人和兒童，造成不必要的心智影響。