警跨部門飛鵝山反爆竊巡邏　拘非法入境內地男　疑曾匿藏叢林

警方表示，上月28日至本月3日期間於飛鵝山及井欄樹一帶，發生一宗企圖爆竊案及多宗發現可疑人的案件。有見及此，將軍澳警區特遣隊、軍裝巡邏小隊、警民關係組、警犬隊、東九龍機動部隊及衝鋒隊，在政府飛行服務隊作空中支援下，昨日（6日）起一連7日，展開代號「捲聲」的反爆竊行動，以打擊爆竊罪行。警方於行動首日，已經成功拘捕一名可疑內地男子，懷疑他與爆竊或可疑人發現案件有關。



警方跨部門於飛鵝山進行反爆竊，政府飛行服務隊亦作空中支援。（警方提供圖片)

警員於飛雲道山坡一帶進行巡邏。（警方提供圖片）

行動期間，約20多名警員帶同警犬於飛雲道一帶進行反爆竊巡邏，地點包括山坡以及屋苑外，並針對在入黑時段沿上址一帶設置警察路障，截查可疑車輛及乘客。行動首日（6日），機動部隊人員於清水灣道近壁屋行人路，截查一名形跡可疑的男子。該名內地男子承認早前非法來港，他涉嫌非法入境罪名被捕。經初步調查，被捕人懷疑曾於郊區叢林匿藏一段時間，懷疑與爆竊或可疑人發現案件有關。警方不排除有同黨牽涉其中，亦會加緊追捕。案件仍然調查中。

警民關係組亦向附近住户派發單張，提醒市民加強防盜意識。警方建議，住在鄰近山坡的居民，為了自身安全應要安裝防盜系統，外出時通知親友。

將軍澳警區致力與市民保持緊密連繫，攜手合作打擊爆竊罪案，並鼓勵居民適時透過警方的「嶺堡熱線」渠道，提供匪徒犯案片段、容貌特徵及逃走方向等資訊，從而令警方掌握更多線索偵破罪案，攜手撲滅罪行。

另外，警方亦呼籲市民須時刻提高警覺、加強住宅保安防盜意識、鎖好門窗並慎防盜賊，亦要多加留意居所附近的山坡有沒有可疑活動。如任何市民或外傭遇到可疑人，應立即向警方尋求協助。