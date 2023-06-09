牛池灣行人隧道斬人案　疑涉兩連鎖菜檔糾紛　去年釀兩襲擊案

牛池灣昨晚（8日）近8時發生斬人案，一名43歲女子在港鐵彩虹站近C1出口對開一條行人隧道，遭一名男子用菜刀襲擊，女事主手臂、大腿及背部中刀受傷，一直保持清醒，由救護車送往聯合醫院救治。



消息指，今次傷人案並非隨機傷人，懷疑是涉及兩間連鎖菜檔糾紛。兩店競爭甚大，開店總是開在對家旁邊，時有爭舖位、爭員工、爭生意的情況發生，過往兩店亦曾牽涉多宗襲擊案件，包括去年5月24日晚上7時許，4男闖入牛頭角安華街一間菜檔襲擊男職員，導火線疑是有人不滿前員工過檔對家，到了去年5月27日凌晨2時許，一名菜檔經理在油麻地碧街近上海街遭數人用木棍襲擊。



事隔一年，警方不排除今次血案是兩店過往糾紛的延續。據悉，傷者的男朋友在牛池灣附近一間菜檔做店主，老闆待員工不薄，故店主相當「搏殺」，近日店主不在港，便由女朋友頂上，豈料招來血光之災。



▼2023年6月8日斬人案



現場為港鐵彩虹站近C1出口對開，隧道牆身及地面遺下血迹。（朱永倫攝）

現場是港鐵彩虹站C1出口對開，地面遺下染血急救用品。（朱永倫攝）

警方接報後派員持盾在現場一帶搜捕疑兇及進行調查，警員圍封行人隧道範圍，現場所見隧道牆壁及地面遺下血迹，另外地面亦有一把連同包裝的刀，未知是否與案件有關，初步相信疑兇在隧道內行兇後登上地面，乘搭小巴逃去。



至晚上約9時半，警方召來警犬協助搜索，警犬從案發現場沿路嗅聞到牛池灣街市內。另有警員在現場附近小巴站的更亭翻看閉路電視錄影。黃大仙警區重案組人員其後亦到場調查。

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警員檢走一把刀。（黃江奇攝）

▼2022年5月24日傷人案



去年5月24日晚上7時許，4名非華裔男子闖入牛頭角安華街一間蔬菜店，不由分說襲擊店內一名25歲姓車男職員，車男不敵手腳部被打傷，流血倒地，兇徒得手後逃去無終。傷者事後清醒送院。