牛池灣斬人案｜警拘持行街紙越南漢涉傷人　疑不滿遭解僱犯案

牛池灣上周四（8日）發生斬人案，一名在牛池灣街市一個菜檔工作的43歲女子，當晚行經港鐵彩虹站近C1出口對開行人隧道，遭一名男子以刀斬傷，疑兇其後逃去，傷者手腳和背部受傷送院，一度情況嚴重，其後轉為穩定。警方今午（12日）表示，已就案件拘捕一名男子，涉嫌「傷人」，將於今日傍晚5時交代案情。

消息指，由於事主當初未能交代與何人結怨，警方循多方面展開調查，包括涉事菜檔過往與另一菜檔的糾紛。惟警方翻查閉路電視片段後，發現疑犯身影與涉事菜檔一名前員工近似，經調查後，發現案發當日上午疑犯曾與女事主爭執，事主以態度差為由解僱對方，不排除有人心生不忿犯案。警方其後於深水埗拘捕一名27歲越南籍男子，持行街紙。據了解，事主男友為前店長，近日被調往深水埗的菜檔，故由事主頂替其職務。



▼6月8日牛池灣行人隧道斬人案現場及警方調查情況▼



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上周四案發後，警方將案件列作「傷人」，交由東九龍總區反三合會行動組跟進，並追緝一名年約30至40歲男子，身高約1.65米，案發時身穿灰色及白色上衣、黑色短褲。消息稱，事件涉及兩間連鎖菜檔的糾紛，以往亦曾釀襲擊案。其後由上周五至本周日（9日至12日）警方一連3日均聯同食環署到牛池灣街市「洗太平地」，巡查店舖阻街情況，發出多張告票，斬人案女傷者任職的菜檔亦曾收告票。

▼6月9日警方與食環署巡查牛池灣街市情況▼

