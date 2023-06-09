牛池灣斬人案後　警聯食環「洗太平地」　受襲女店員菜檔收告票

牛池灣昨晚（8日）發生斬人案，據了解，捱斬的43歲女事主在牛池灣街市一連鎖菜檔工作，事件疑涉及該檔與另一連鎖菜檔的糾紛。事發翌日，警方今午（9日）聯同食環署到牛池灣街市「洗太平地」打擊店舖阻街，其中懷疑受襲女店員工作的菜檔，店主遭食環署發告票。



食環署人員「打頭陣」，手持相機拍攝牛池灣街市內店舖擺賣情況。（陳浩然攝）

警方包括反黑組探員，今午2時半與食環署人員抵達牛池灣街市，打擊店舖阻街，由食環署人員「打頭陣」，手持相機拍攝街市內店舖擺賣情況，其間人員提醒店員把超出店舖範圍的貨品移走收好，店方亦合作聽從。

警員與食環署人員其後巡至懷疑受襲女店員工作的蔬果店，要求店方收起佔用道路的貨品，食環署人員並向一名報稱是店長的紅衣男子，發出一張告票。男子與店員將貨物收回較貼近店內的位置，人員則繼續在街市內巡邏。

記者今早曾到該間菜檔了解，並向職員查問事件、傷者情況等，各人都拒絕回答，其中一名店員聲言：「我哋無仇怨…問差人先知（是否尋仇？）呢個係大家猜測，無真憑實據」。至上午11時左右，警方刑事調查隊到場向員工問話。

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牛池灣昨晚（8日）發生斬人案，一名43歲非華裔女子在港鐵彩虹站近C1出口對開行人隧道，遭一名男子以刀斬傷，疑兇其後逃去。案件列作「傷人」，交由東九龍總區反三合會行動組跟進，正追緝一名年約30至40歲男子，身高約1.65米，案發時身穿灰色及白色上衣、黑色短褲，女事主手腳和背部受傷，清醒被送往聯合醫院治理，一度情況嚴重，其後轉為穩定。

▼6月8日牛池灣行人隧道斬人案現場及警方調查情況▼



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