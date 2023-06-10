有片︱公主道可疑車遭截停　突倒車再衝前撞警車　警鳴2槍警告

今日（10日）上午11時45分，警方接獲報案，指發現一輛可疑車輛，警方展開追截，並在紅磡警署對開公主道截停該車，其間該車嘗試逃走及撞向警車，最終警方開兩槍，並拘捕一名人士，事件中無人受傷。有車cam及天眼拍得事發經過。



車cam顯示時間為今日（10日）上時11時55分，當時一輛交通警車橫亙在公主道中線，截停一輛停泊在右線的黑色私家車，及後有兩名警員下車與司機對話，隨後有警員騎電單車到場支援。其間該輛私家車突然倒車疑嘗試逃脫，並衝前猛撞交通警車，及衝向左線，有交通警員見狀曾舉起手指向私家車。惟有其他車輛停泊左線前方，黑色私家車未能成功逃走，警員亦從後方立即衝前警示，影片到此結束。



在另一段由鳥瞰角度的閉路電視影片可見，當2名警員在截停黑色私家車後下車，黑色私家車突倒車並衝前撞向交通警車，並撞向防撞欄後停低。電單車警員見狀立即拔槍並衝向私家車，及後另一名警員同拔槍對向私家車副駕駛座。之後持槍警員聯同其他同袍繞到司機位，並有警員嘗試擊打司機位車窗。最後司機自行下車被2名警員壓在車頭制服，畫面最後可見警員將司機拖離鏡頭。



消息指，一名駕駛人士發現有另一輛車的車牌與自己相同，認為事件有可疑，於是報警求助。交通警員其後於獅子山隊道出口處發現該輛可疑車輛，準備上前截停，惟該車未有停車，人員遂開車追截，至紅磡警署對開公主道時，可疑車企圖撞向警員，在場一名沙展及一名警員曾各開一槍，並拘捕一名男司機。

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