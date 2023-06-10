紅磡「影子車」避截查逃走撞警車　警開兩槍拘司機揭販毒

一輛「影子車」今晨（10日）於獅子山隧道出沒惹疑，警方接獲舉報後展開兜截，發現涉案私家車駛至紅磡警署對開公主道，由於當時交通擠塞，交通警員遂下車企圖截車，並作口頭警告，詎料私家車突然倒車撞及後方私家車，警方指當時警員為保護個人及其他駕駛人士安全，在警告無效後開一槍。私家車被打中後，繼續衝前並撞向一輛警車，交通沙展警告無果再開一槍。私家車最終撞欄停下，26歲男司機被警方制服及拘捕。警方在車內檢獲可卡因，案件列作危險駕駛及販毒處理。



涉事私家車左後座車窗破裂。（梁偉權攝）

事發於上午11時45分，警方接獲舉報，指懷疑有影子車在獅隧出沒，警方嘗試兜截，10分鐘後，影子車在公主道近紅磡警署被發現。由於當時上址正塞車，人員下車並上前嘗試截車，發出數次口頭警告後，司機沒理會，嘗試倒車逃走及撞及後方私家車，有交通警員為了保護自己及其他道路使用者，遂拔槍及發出口頭警告，警告無效後，開槍打中影子車右車門，但影子車沒有停下，再向前撞向另一警車，有交通警長遂拔槍，發口頭警告無效後，再開槍打中影子車左後車門車窗。影子車最後撞向防撞欄，警員上前控制及拘捕男司機。該名司機身穿黑色短衫短褲，被蒙頭套及鎖上手銬，被押上警車。

下午1時許，大批機動部隊警員到場搜索彈頭，暫未有任何發現，不排除彈頭卡在車內機件，稍後會拖走檢驗，便衣探員則繼續在場搜證。記者現場所見，涉事可疑車輛司機位車門的手柄位置有一個疑似彈窿，左後座車窗亦破裂，而車頭由於曾經撞過警車及路邊鐵欄，亦明顯受損。

警初步調查顯示兩警開槍合理

西九龍總區刑事部鍾雅倫警司交代案情時，指案件涉及危險駕駛及販毒案。警方在拘捕司機後進行搜車，在車內發現80包可卡因，而影子車在3月於元朗被報失。鍾雅倫表示，警方不會隨意開槍，是為了保護自己及他人免受嚴重傷害，別無他法才開槍，警隊開槍有嚴格守則，確保有目標才會開槍，警方初步調查顯示兩警開槍合理。

鍾指，疑犯有案底及黑社會背景，相信疑犯為毒販，利用偷車販毒及送貨，正調查是否疑犯偷車，不排除他背後有集團控制。事發事，原有車牌車主的朋友發現車輛於窩打老道出現，認為車上並不是友人於是報案揭發，無資料顯示與易通行有關。

男疑犯由警員看押在場調查。（梁偉權攝）

可疑車輛失控撞到警車後被截停，大批警員到場調查。

機動部隊警員到場搜索彈頭。（林澤鋒攝）

可疑車輛的左邊玻璃窗破碎。（林澤鋒攝）

黑衣人蒙頭套被押上警車



大批警員到場調查

