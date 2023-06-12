BYD比亞迪全港陳列室被刑毀　總代理聯大汽車：唔知邊啲人搞事

中國電動車廠BYD比亞迪位於香港4個陳列室及服務中心，今日（12日）凌晨被連環淋紅油及撞閘。香港總代理聯大汽車回覆《香港01》查詢指暫未知道作案者身份，已經將閉路電視紀錄交予警方跟進調查。事件後陳列室需要暫停營業修復，餘天水圍服務中心繼續運作。



↓↓BYD比亞迪元朗陳列室遭撞閘↓↓



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聯大汽車營運總監崔慶銓回覆《香港01》查詢指「唔知邊啲人喺度搞事」，暫未知道作案者身份，已經將閉路電視紀錄交予警方跟進調查。他表示事件後灣仔、尖沙嘴及元朗陳列室需要停業，其中港九兩分店會爭取今明兩日重開，但由於元朗店損毀較嚴重，大概需要一周時間修復。被問到會否加強保安，崔指營業時間有保安，至於聘請通宵夜更保安則無奈道：「個show（表演）完咗都唔需要保安。」

聯大汽車銷售總經理施先生今早（12日）在元朗店外，形容事件為「襲擊」，相信不是一般尋仇事件：「我相信唔會係一個針對我個人嘅行為，應該都係針對...有機會係針對成個品牌（比亞迪），或者係叫做唔止係品牌，係成個國產車。」

他指比亞迪電動車最近銷量可觀，帶動本地國產車市場，或會影響本地其他車行、品牌；今次事件屬意料之外，影響公司營業，希望警方重視今次案件。

事件後陳列室需要暫停營業修復，餘天水圍服務中心繼續運作。（BYD香港網站）

↓↓BYD比亞迪尖沙嘴、灣仔、天水圍陳列室遭淋紅油↓↓

