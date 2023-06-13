滅蟲藥意外｜港藥滅蟻效果不彰　尼漢改試家鄉藥致子女不適需留醫

灣仔軒尼詩道205至207號廣德大廈一單位受蟻患困擾，尼泊爾籍屋主昨日（12日）使用從鄉下攜帶回港的滅蟲藥，詎料令兩名16歲及14歲的子女感到不適。經醫護人員診斷後，懷疑滅蟲藥有毒，消防亦派出危害物質專隊處理至今日（13日）凌晨。屋主Manoj今午接受《香港01》記者訪問時表示，是因過去曾使用在港買入的滅蟲藥成效不彰，才改用在家鄉買來的滅蟲藥，不料首日使用已令兩個孩子不適，兩人仍留醫，幸目前均情況穩定。有同層單位住戶則指，今早才獲准上樓返回寓所。



涉事單位屋主Manoj（左）向消防人員展示相關滅蟲藥的圖片。（陳永武攝）

Manoj向《香港01》表示，他們一家五口，包括夫婦、一名16歲女兒及一名14歲兒子，與及一名傭人，同住灣仔廣德大廈一單位兩年。其住所一直有蟻患，過去他曾使用在香港購買的滅蟲藥希望滅蟻，惟家中的蟻殺之不盡，遂改用從家鄉尼泊爾一間店舖買來的滅蟲藥，希望可根治問題。他形容該款滅蟲藥是藥丸狀，自己也不確定箇中成分，更萬萬料不到昨早首次試用，已令兩名子女不適。

其16歲女兒和14歲兒子昨日到律敦治醫院求醫後，被轉送東區醫院留醫。Manoj表示姊弟目前情況「OK」，不過醫生要求他們再留院最少一晚後，才可讓他們出院。

涉事單位家傭今午返回住所執拾。（翁鈺輝攝）

消防危害物質專隊昨晚接報後，大批消防員身穿核生化防護袍、戴上呼吸器進入大廈，清理懷疑有毒物質，離開大廈時要即場進行「洗消」程序，沖走身上的污染物。至今日凌晨，消防員從涉事單位帶走多包疑受污染的物品，包括床單、被鋪及衣物等。Manoj表示，由於消防從屋內帶走不少東西，故他今日亦忙於四出買回日用品。

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《香港01》記者今日重返事發現場，大廈保安員表示，該樓層的單位大多被分成多個劏房，有的細至一劏五，主要為住宅用途。他又指，在大廈工作十多年，未曾遇過今次情況，「喺度十幾年都未試過（有毒粉）」。

有同層單位住戶就表示，案發單位與另一單位相連打通，又指今早才獲准上樓返回寓所，「去到12點幾都唔俾我上嚟，今朝先上返嚟，其他樓層就可以（如常出入）」。

事發現場為10樓一單位。（翁鈺輝攝）

警方表示，於昨晚6時45分接獲報案，指一名16歲女童及一名14歲男童，在灣仔軒尼詩道205號一單位懷疑吸入氣體後不適。人員接報到場，經初步調查，相信兩人在上址一房間，懷疑吸入殺蟲劑發出的刺鼻氣味後感到不適。兩人清醒由家人陪同前往律敦治醫院接受治理，其後被轉送至東區醫院。案件列作「異味發現」。事件中毋須疏散。