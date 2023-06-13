荃灣棄八哥案｜警查CCTV重組案情　51歲男涉殘酷對待動物被捕

早前荃灣街邊發生遺棄寵物犬事件，一隻由網上購買得來、僅兩個月大的八哥BB，被狗主用膠袋包裹，遺棄至荃景圍一領養中心旁邊山坡。狗主曾現身解釋指，狗隻患病「無得救⋯⋯唔想隻狗死喺佢屋企」。事件經義工揭發，將八哥送往動物醫院搶救後，留醫終證實不治。



近日案件有新進展。工黨委員兼荃威花園業主立案法團秘書趙恩來今日（13日）在Facebook透露，警方經調查後，將案件列作「殘酷對待動物」案，並已鎖定狗主身分，將向荃威花園管業處檢取閉路電視片段，以重組棄狗經過。警方證實，已於今晨在荃灣區拘捕一名51歲姓楊本地男子，涉嫌殘酷對待動物。



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事件最初由動物慈善團體Lifelong Animal Protection Charity在Facebook公布，指義工在上周一（5日）晚上，在領養中心旁邊斜坡遛狗散步，發現一個黑色膠袋，裡面裝住一個寵物袋，在重重包裹下有一隻已經奄奄一息的八哥狗。義工引述，狗主隨後抵達中心，指稱八哥「有傳染病…他說自己在網上買來這BB ，但有狗瘟，帶佢睇兩個醫生，但都話無得救…唔想隻狗死喺佢屋企，所以就丟了出街」。

前狗主表示經網上購買Nice，聲稱狗隻有傳染病，由於不想家中有狗隻喪生，所以決定棄犬。（Lifelong Animal Protection Charity facebook圖片）

義工立即將八哥送往獸醫治理，估計該狗隻大約兩個月大，病況並不樂觀，但未去到最壞情況，義工為牠改名為「Nice」，隨後獸醫證實Nice並非有傳染病，懷疑出現腸套疊，Nice留醫一日後仍然不治。

事隔一周，工黨委員兼荃威花園業主立案法團秘書趙恩來今日（13日）在網上透露，警方將案件暫列「殘酷對待動物」，正由荃灣警區刑事調查隊第七隊跟進。帖文指「據了解，警方經已鎖定涉事狗主身份，並引用《個人資料（私隱）條例》第58(1)(b)條「拘捕、檢控或拘留」向荃威花園管業處取用閉路電視錄影片段，重組棄狗經過」或成作呈堂證供。

警方則表示，於本月7日接獲一名寵物義工電子報案，指在荃灣荃景圍發現一個寵物袋，內有一狗隻。報案人擔心該狗隻不適，送往獸醫診所求醫，但狗隻經搶救後死亡，報案人懷疑狗隻曾受到不恰當的對待。案件交由荃灣警區動物罪案警察專隊跟進，而涉事狗隻屍體則交由相關義工處理。

人員經深入調查後，於今日上午在荃灣區拘捕一名51歲姓楊本地男子，涉嫌殘酷對待動物。該名男被捕人現已獲准保釋候查，須於六月下旬向警方報到。