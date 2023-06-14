洗黑錢集團境外運9100萬美元入境　值7億港元創紀錄　海關拘23人

一個洗黑錢集團自今年1月起，安排11人頻繁往返香港和土耳其伊斯坦堡，合共41次攜帶巨額美元入境，合共約9100萬元美金，總值約7億港元。他們報稱代表土耳其公司運送現金作鑽石或珠寶貿易，但卻無法提供詳情，惹起海關懷疑。海關經調查後，於5月25日在機場及市區採取拘捕行動，整個行動至今拘捕23名男子，包括兩名集團主腦、兩名骨幹成員及其他負責運送現金的成員。海關形容集團分工仔細，主腦刻意分開招攬成員，令他們互不認識，有利於幕後操控洗黑錢的活動。海關指今次是同類案件涉款金額最高的一宗。



行動中，海關人員檢獲合共約9100萬元美金，總值約7億港元。（羅敏妍攝）

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海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指，自今年1月初，海關留意到一個由2名香港男子所操控的集團，安排共11名香港人多次乘航班往返香港和土耳其伊斯坦堡，他們抵港後會向機場海關申報攜帶巨額美元入境，每人每次攜帶的現金由130萬至534萬美元不等。他們報稱代表兩間位於土耳其的公司將現金帶入境，用作鑽石或珠寶貿易，惟他們無法提供兩間公司在本地代表的身份，只推說稍後有人通知交收現金。

累計申報41次大額現金，涉款達9100萬美元

他們通常是二人同行，以行「孖必」形式入境，每次只攜帶極少個人行李，並將大量包裝好的現金放在背囊或手提包內。由今年1月起至海關行動當日，該集團累計申報了41次大額現金，總共涉及9100萬美元，大約7億港元。最高峰時一個月內輸入22次，即隔日就有人帶錢回香港，該集團能夠頻密帶錢回香港，是因為當上一批人抵港後，便隨即安排另一批人士出境。

財富調查第一組指揮官黃貞富指，海關根據出入境現金申報記錄作風險評估，發現情況極不尋常，於是鎖定11個人展開調查，並於5月24日採取拘捕行動。當日海關發現該集團其中兩名負責運送現金的成員將於在傍晚時分抵港，人員見時機成熟，並於機場和市區部署。當二人抵港後向海關報稱代表一間土耳其公司運送534萬美元的現鈔，二人其後前往機場客運大樓附近的停車場，將現金交給負責接頭的三名集團成員，三人乘私家車將現金運送去尖沙咀一個商業單位。

5月25日凌晨時分，海關突擊搜查該尖沙咀商業單位，當時三名接頭人在單位點算和重新包裝大量美元現鈔，人員即時拘捕三人，同時兩名負責運現金的成員亦分別在大圍和粉嶺被捕。海關在商業單位內檢取由土耳其運抵港的534萬美元現鈔（折合逾4100萬港元），人員亦在單位內發現大量空置的行李箱和背包，多部數錢機、電腦、多部手提電話和大量銀行入帳的單據等。

由5月25日至6月13日，海關一共拘捕23名本地男子，當中包括兩名洗黑錢集團主腦、兩名集團骨幹成員、兩名公司董事、多名是負責從土耳其帶現金到港的集團成員，以及多名在商業單位裡處理現金的集團成員，他們全部涉嫌串謀洗黑錢，現正保釋候查。

主腦刻意分開招攬成員 互不認識

被捕男子大多二、三十歲，部分有刑事案底，報稱無業、文員、保險經紀、零售員等，不排除部分人是搵快錢心態犯案，報酬由幾千元至幾萬元不等。海關指，負責運送現金的成員，與負責點算的成員，互不認識。海關相信是集團主腦刻意安排，透過分開招攬不同的集團成員，切割他們對洗黑錢活動的認知，從而在幕後操控洗黑錢的活動。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文和財富調查第一組指揮官黃貞富。

集團分工仔細 資金或再進入找換店及銀行體系

海關表示，該集團分工仔細及明確，一批成員負責從土耳其帶錢回香港及申報現金，這批成員會在機場入境大堂等候，當該集團指派的私家車到達機場後，運送現金的成員會將錢迅速交予私家車上的人。為了逃避追查，集團會經常轉換運送現金的車輛，現金最後會運送去一個位於尖沙咀的商業單位，再由成員點算及重新包裝，初步相信現金會再進入找換店及銀行體系。

空殼公司與鑽石業務無關

海關調查發現集團在尖沙咀的商業單位是一間本地空殼公司的地址，該公司沒有實質業務，直到今年4月份該集團將現金處理地點，遷移到另一個位於尖沙咀的商業單位，同樣是另一間空殼公司的登記地址。翻查資料，兩間空殼公司報稱業務性質是摩托車配件、五金貿易、電子產品和家庭用品，與珠寶玉石、鑽石業務無關，也沒有證據顯示兩間公司與土耳其公司有業務關係。

海關會循被捕人士的背景，以及相關資金的來源去向作深入調查，由於本案涉及外地輸入到港的懷疑犯罪得益，海關已聯絡海外的執法機構和國際情報組織，並會向土耳其有關當局要求協助今次調查。

經檢控及定罪後 可向法庭申請充公款項

一般而言，海關在拘捕涉案人士及檢取相關犯罪得益後，會視乎證據並諮詢律政司意見，向有關人士作出檢控，在他們被定罪後，海關會根據《有組織及嚴重罪行條例》，向法庭申請將相關款項凍結或充公。而在特殊情況下，例如涉案人士被定罪前已潛逃離港，海關亦可經特定程序向法庭申請充公款項。