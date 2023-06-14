「探監師」案警暫控4男女串謀偽造　64歲婦另被控妨礙司法公正

警務處國家安全處早前拘捕6名男女，消息指包括兩名「探監師」，涉嫌串謀在文件上偽造簽署。其中一名64歲女被捕人，與另一名30歲男子今日（14日）被警方以涉嫌「妨礙司法公正」拘捕。

警方晚上表示，國安處暫控3男1女，年齡介乎33歲至64歲，各一項「串謀偽造」罪，64歲女子另暫控一項「妨礙司法公正」罪，案件將於明日（15日）上午在西九龍裁判法院提堂。案中另外2名33歲及44歲女子，已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。



國安處上周二（6日）於全港各區拘捕3名男子及3名女子，年齡介乎33至64歲，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第159A條及71條「串謀偽造」。其中一名33歲男子及一名64歲女子，同時涉嫌干犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第9及10條「作出具煽動意圖的作為」罪。消息指其中兩人為「探監師」，另外兩人涉及「九十二籤」案，餘下兩人則為「九十二籤」成員的親友，涉嫌串謀在文件上偽造簽署。

至今日，警方再拘捕涉案64歲女子及另一名30歲男子，涉嫌妨礙司法公正。警方指該名女子在獲得警方保釋後，涉嫌企圖透過該名30歲男子影響「串謀偽造」案中其他涉案人士。