12年內逾124名非華裔警員加入　印裔高級督察望助下一代融入社會

透過警方「寶石計劃」加入警隊的西九龍總區重案組5A隊高級督察SINGH Gimandeep（Deep），為警隊中少數族裔警員之一。Deep認為成為警察後，自己更能融入香港社會，又指更多少數族裔人士加入警隊對社會屬好事，希望自己能成為下一代少數族裔的榜樣及導師，「唔一定係（加入）警隊，最重要係成個社會，令佢哋做到想做嘅嘢，同本地人無分別」。

警方表示，2011年至今最少124名非華裔人士成功投考警察，警隊一直致力透過多項計劃，為有意投考警隊或其他政府部門的非華裔人士提供不同訓練，會秉持「平等機會」的大原則，招募合適的人士加入警隊。



西九龍總區重案組5A隊高級督察SINGH Gimandeep（Deep）。（梁偉權攝）

2017年Deep曾表示，希望成為非華裔人士和警隊的溝通橋樑。（資料圖片）

作為少數族裔警員的身份，Deep認為不論處理少數族裔或本地人的案件都會有優勢，例如當少數族裔人士與他溝通時，會有「自己人」的感覺，願意提供更多的資料或可以講解更深入。另一方面，當處理本地人的案件時，Deep指或因為少數族裔警員較罕有而有神秘感，「例如抄牌咁，可能有時有啲人會鍾意鬧，但係對住我佢又覺得唔知我識唔識得聽，唉算啦唔鬧喇」，笑言變相能令工作更順利。

成為警察後，Deep認為自己更能融入香港社會，「更加變成一個香港人」，他舉例上一代的長輩來到香港，會視香港為工作賺錢地方，「屋企一定係印度」，未必太著意香港的事情。Deep指就算在求學時期，即使他有本地的踢足球朋友，話題亦大多圍繞足球，「香港裡面發生緊咩事我哋唔會理」。但現時新一代、土生土長的非華裔人士，會視香港為家，亦會比較關心香港。而Deep因為工作關係令他認識到香港不同的情況，他又指每日駕車上班時，都會打開收音機收聽新聞，希望能將勤補拙。

望未來增加少數族裔警員

2017年，Deep在警察學院結業會操受訪時曾表示，希望成為非華裔人士和警隊的溝通橋樑，「讓南亞裔人士對警隊和香港社會有更大信心」，經過6年的警隊生涯後，Deep認為當日的目標「係做到」，警隊工作令他接觸到不同階層的非華裔人士，讓他們了解警察工作，當遇到問題時願意向警方求助，同時亦令警隊同袍更了解非華裔人士。

未來Deep希望警隊能增加少數族裔警員的數目，認為少數族裔警員能與本地警員一樣服務香港市民，如有更多少數族裔加入警隊，對社會是好事。他又指非華裔人士普遍都是面對言語不通問題，目前警隊有不同計劃為他們培訓，例如「寶石計劃」至今10年，已有超過30名少數族裔人士成功投考紀律部隊。而計劃發展至今，亦不只會協助有意投考紀律部隊的青年，「更重要係令到佢哋學好中文，融入香港呢個社會，可能係投考其他工又好，唔係政府又好，總之幫到你嘅嘢我都會盡力去做」。

Deep會到不同學校講座分享及參與活動，盡力為後輩提供協助。（警方提供圖片）

Deep又指出，香港的非華裔新一代在語文能力及思維上都比較本地化，亦希望能在事業上有長遠發展。Deep希望能以一個榜樣及導師身份，例如會到不同學校講座分享及參與活動，盡力為後輩提供協助，「無論遇到咩問題，希望幫佢哋爭取又好，唔一定係（加入）警隊，最重要係成個社會，令佢哋做到想做嘅嘢，同本地人無分別」。

2011年至今 最少124名非華裔警員加入

警方表示，特區政府並無規定任何投考者、剛受聘政府職位的人士或任何現職公務員需申報其種族。然而，根據人員資料所顯示的姓名及自願申報，自2011年5月1日起，截至2023年5月31日，共有124名非華裔人士成功投考警察。

警隊一直致力透過多項計劃，為有意投考警隊或其他政府部門的非華裔人士提供不同訓練，以提升他們的中文能力， 包括2013年起油尖警區及元朗警區分別為非華裔人士籌辦「寶石計劃」和「喜瑪拉雅計劃」，透過不同的訓練來提升成員的中文語文能力、自信心和體能，協助有意投考警隊或其他政府部門的成員作作好前期準備。「寶石計劃」共有23名非華裔成員加入警隊，另外16名分別加入海關、消防處及懲教署；而「喜瑪拉雅計劃」亦分別有7名非華裔成員加入警隊，3名分別加入消防處及懲教署。兩個計劃均歡迎非華裔人士任何時間申請加入。

警隊秉持「平等機會」的大原則，招募合適的人士加入警隊。投考者只要符合入職的要求及擁有警務人員應有的各項才能，抱持與警隊相同的價值觀，並有志成為專業警務人員，為市民服務，均歡迎投考警隊。 任何具香港特別行政區永久居民身分的人士，只要同時符合入職的基本學歷及語文能力要求，即可投考督察或警員職位。經遴選合格後，便可加入警隊為市民服務。