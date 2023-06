印裔高級督察歷輔警至西九重案　難忘搜蔡天鳳遺骸　堅守助人初心

西九龍總區重案組5A隊高級督察SINGH Gimandeep(Deep),為回歸後第二位非華裔見習督察,6年督察生涯參與過不同類型的案件,包括蔡天鳳謀殺案、深水埗桂林街殺女案及2020年油麻地尼泊爾餐廳8死奪命火等案件,亦有著不同體會。

Deep指接觸到同類嚴重案件時,有時會令自己感到困惑,亦有機會被影響情緒,然而他明白每一個警察工作都是幫人,「成日都會有一句就係Control yourself first(首先控制自己),幫番自己先,如果自己都幫唔到控制唔到,你就唔會幫到其他人」。



Deep是香港土生土長的印裔人,2014年加入警隊當輔警,2017成為回歸後第二位非華裔見習督察。(魯嘉裕攝)

Deep現時為西九龍總區重案組5A隊主管。(魯嘉裕攝)

Deep是香港土生土長的印裔人,談到當上警察的緣起,原來亦深受家庭和宗教背景影響。Deep指家庭信奉錫克教,追求保護及幫助弱勢的理念,另外在印度社會中,警察是比較受尊重的職業,「細細個老豆都會成日講警察呀軍人呀咁樣」,加上從小覺得警察的形象「好有型」,所以便萌生考警察的目標。

曾打消考警察念頭 靠抄報紙苦練中文

但直至中學階段,Deep因為讀寫中文能力較弱,「作篇文永遠都係用嗰幾隻字,砌夠一百字就合格咁樣」,到大學時期Deep考入工程學系,因此曾一度打消當警察的念頭,打算改為當教師。直至2014年,Deep的一名輔警朋友提議他投考輔警,他便抱住嘗試的心態報名,隨後收到電話「喂有個油尖警區寶石計劃喎,你嚟唔嚟Join(參加)呀」,Deep笑言一度以為是電話騙案,惟見到上學地點為一間小學,於是便放下疑心前往。

Deep因而成為「寶石計劃」第一屆學生,每周由義工導師帶領下訓練中文,同年成功投考輔警後,Deep再受到導師及朋友的鼓勵投考見習督察,但所需的中文能力要求能力更高,因此Deep在兩年間勤下苦工,每朝買一份報紙,「由朝抄到下晝6點,平時坐喺張床個位都凹咗落去」,最終亦皇天不負有心人,成為回歸後第二位非華裔見習督察。

本月深水埗桂林街殺女案,Deep亦有於現場調查並協助押走疑犯。(資料圖片/翁鈺輝攝)

今年2月的蔡天鳳謀殺案,Deep當時需要到將軍澳華人永遠墳場協助搜證,3日內不斷嘗試尋找死者的遺骸(資料圖片/陳浠文攝)

+ 2

協助蔡天鳳案 3日內不斷搜索遺骸

成為督察後,Deep在6年間曾任職不同隊伍,由以前做輔警時在油尖區「行咇」,「(見習督察)學堂畢業後就變咗帶嗰隊行咇」,其後分別曾於雜項調查科、值日隊工作,至近年任職油尖警區反三合會行動組及西九龍總區重案組,處理過不同種類的案件,由盜竊、非禮、黑社會罪案,至現時重案組「最嚴重嘅案件都會接觸到」,包括今年2月的蔡天鳳謀殺案,Deep奉命到將軍澳華人永遠墳場協助搜證,3日內不斷嘗試尋找死者的遺骸;至本月深水埗桂林街殺女案,Deep亦有於現場調查並協助押走疑犯。Deep指雖然並非負責兩宗案件的主管,但接觸到類似的嚴重案件時,有時會令自己感到困惑(puzzling),「有時會令你諗好多嘢,我成日都會諗Who am I to deal with this case(我係邊個去處理呢啲案件)」。

尼泊爾餐廳8死奪命火最深刻

另一宗令Deep最深刻的案件,是2020年油麻地廣東道一間唐樓尼泊爾餐廳發生奪命火警,造成8死10傷包括小童。Deep憶述當晚現場最少涉及20人,大部份都是尼泊爾人,每個人都情緒各異需要他逐一溝通,「好似absorb(吸收)咗20個人嘅唔開心去自己身上咁」,但憑其語言上的優勢,最終亦很快完成任務,他認為如果在言語不通的情況下,「基本上連數齊人都數唔到」。

Deep又指,最後明白到每一個警察工作都是幫人,「成日都會有一句就係Control yourself first(首先控制自己),幫番自己先,如果自己都幫唔到控制唔到,你就唔會幫到其他人」。