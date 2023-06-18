印裔高級督察歷輔警至西九重案　難忘搜蔡天鳳遺骸　堅守助人初心

西九龍總區重案組5A隊高級督察SINGH Gimandeep（Deep），為回歸後第二位非華裔見習督察，6年督察生涯參與過不同類型的案件，包括蔡天鳳謀殺案、深水埗桂林街殺女案及2020年油麻地尼泊爾餐廳8死奪命火等案件，亦有著不同體會。

Deep指接觸到同類嚴重案件時，有時會令自己感到困惑，亦有機會被影響情緒，然而他明白每一個警察工作都是幫人，「成日都會有一句就係Control yourself first（首先控制自己），幫番自己先，如果自己都幫唔到控制唔到，你就唔會幫到其他人」。



Deep是香港土生土長的印裔人，2014年加入警隊當輔警，2017成為回歸後第二位非華裔見習督察。（魯嘉裕攝）

Deep現時為西九龍總區重案組5A隊主管。（魯嘉裕攝）

Deep是香港土生土長的印裔人，談到當上警察的緣起，原來亦深受家庭和宗教背景影響。Deep指家庭信奉錫克教，追求保護及幫助弱勢的理念，另外在印度社會中，警察是比較受尊重的職業，「細細個老豆都會成日講警察呀軍人呀咁樣」，加上從小覺得警察的形象「好有型」，所以便萌生考警察的目標。

曾打消考警察念頭 靠抄報紙苦練中文

但直至中學階段，Deep因為讀寫中文能力較弱，「作篇文永遠都係用嗰幾隻字，砌夠一百字就合格咁樣」，到大學時期Deep考入工程學系，因此曾一度打消當警察的念頭，打算改為當教師。直至2014年，Deep的一名輔警朋友提議他投考輔警，他便抱住嘗試的心態報名，隨後收到電話「喂有個油尖警區寶石計劃喎，你嚟唔嚟Join（參加）呀」，Deep笑言一度以為是電話騙案，惟見到上學地點為一間小學，於是便放下疑心前往。

Deep因而成為「寶石計劃」第一屆學生，每周由義工導師帶領下訓練中文，同年成功投考輔警後，Deep再受到導師及朋友的鼓勵投考見習督察，但所需的中文能力要求能力更高，因此Deep在兩年間勤下苦工，每朝買一份報紙，「由朝抄到下晝6點，平時坐喺張床個位都凹咗落去」，最終亦皇天不負有心人，成為回歸後第二位非華裔見習督察。

本月深水埗桂林街殺女案，Deep亦有於現場調查並協助押走疑犯。（資料圖片／翁鈺輝攝）

今年2月的蔡天鳳謀殺案，Deep當時需要到將軍澳華人永遠墳場協助搜證，3日內不斷嘗試尋找死者的遺骸（資料圖片／陳浠文攝）

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協助蔡天鳳案 3日內不斷搜索遺骸

成為督察後，Deep在6年間曾任職不同隊伍，由以前做輔警時在油尖區「行咇」，「（見習督察）學堂畢業後就變咗帶嗰隊行咇」，其後分別曾於雜項調查科、值日隊工作，至近年任職油尖警區反三合會行動組及西九龍總區重案組，處理過不同種類的案件，由盜竊、非禮、黑社會罪案，至現時重案組「最嚴重嘅案件都會接觸到」，包括今年2月的蔡天鳳謀殺案，Deep奉命到將軍澳華人永遠墳場協助搜證，3日內不斷嘗試尋找死者的遺骸；至本月深水埗桂林街殺女案，Deep亦有於現場調查並協助押走疑犯。Deep指雖然並非負責兩宗案件的主管，但接觸到類似的嚴重案件時，有時會令自己感到困惑（puzzling），「有時會令你諗好多嘢，我成日都會諗Who am I to deal with this case（我係邊個去處理呢啲案件）」。

尼泊爾餐廳8死奪命火最深刻

另一宗令Deep最深刻的案件，是2020年油麻地廣東道一間唐樓尼泊爾餐廳發生奪命火警，造成8死10傷包括小童。Deep憶述當晚現場最少涉及20人，大部份都是尼泊爾人，每個人都情緒各異需要他逐一溝通，「好似absorb（吸收）咗20個人嘅唔開心去自己身上咁」，但憑其語言上的優勢，最終亦很快完成任務，他認為如果在言語不通的情況下，「基本上連數齊人都數唔到」。

Deep又指，最後明白到每一個警察工作都是幫人，「成日都會有一句就係Control yourself first（首先控制自己），幫番自己先，如果自己都幫唔到控制唔到，你就唔會幫到其他人」。