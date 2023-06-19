西環麥當勞斬人案｜受傷經理手術後留醫一晚　情況由危殆轉為嚴重

西環山道與皇后大道西交界麥當勞，昨午（18日）發生傷人案。一名獲員工稱讚「好好人」的38歲男經理，被另一名新入職的29歲男職員，持兩把30厘米長豬肉刀斬傷，頭、頸中刀，頭骨骨裂重創。男經理昨日接受手術後，情況一度危殆，需留醫深切治療部，及至今日上午傷勢好轉，目前情況嚴重。至於涉事麥當勞今晨未見營業，地下鐵閘關上，二樓亦以窗簾遮蔽。



▼事發當日現場情況▼



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昨（18日）下午3時25分，警方接獲報案，指有人持刀傷人。港島衝鋒隊人員於2分鐘內到達現場，並向巡邏人員發佈疑兇的個人特徵、衣著等資料。10餘分鐘後，有輔警及反恐特警隊人員，在德輔道西與西邊街交界近中聯辦，發現該名可疑男子，隨即上前截查及拘捕。

被捕男子29歲，為上址快餐店的員工，與38歲被斬傷的男受害人為下屬及上司關係，兩人均為本地人。兩人於案發前，因行兇者的工作表現問題發生過言語衝突。行兇者離開快餐店，到附近肉檔取走兩把刀，折返快餐店襲擊受害人頭部，逃去無蹤，最後被巡邏警員拘捕。

受害人的後腦、後頸分別有8厘米及10厘米的刀傷，而且頭骨骨裂，由救護車送往瑪麗醫院，手術後現時在深切治療部留醫，情況有待醫學觀察。警方指現階段無證據顯示疑兇有精神病紀錄，案件交由西區重案組跟進。