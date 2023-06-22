深水埗唐樓單位滴水傳屎尿味　揭14隻貓居垃圾屋　女住戶被捕

今日（22日）上午近8時，深水埗福華街134號一名唐樓住戶報案，指樓上單位漏水，無人應門，擔心有人暈倒，於是通知管理處關水喉並報警求助。消防到場破門入屋，發現單位無人，但有14隻貓在內，環境惡劣。愛護動物協會應召到場，帶備籠等工具上門將貓帶走作進一步檢查。案件列殘酷對待動物處理，交由深水埗警區刑事調查隊跟進，一名姓葉（43歲）女子被捕。



該高層單位約700呎，內有14隻貓自由走動，滿佈雜物環境惡劣，相信是有義工收留。愛協及漁護署人員將貓帶走，多數是幼貓。警方已聯絡上業主了解，現場消息指一名姓葉（43歲）女租客涉嫌殘酷對待動物被捕。經初步調查，該批貓隻沒有生命危險，但單位沒有足夠食水和糧食，衞生環境惡劣。

樓下兩個單位自昨日開始天花滲黃色水，租戶用膠桶裝水。周先生形容黃色水「好臭，貓屎味，好臭呀。」他居住差不多10年，牆紙泛黃沒有為意，自昨日開始漏水，打開門窗都聞到臭味。

梁小姐指昨日下午3時許開始滴水，開初以為小事用棍抹走，後來愈漏愈嚴重，形容水「好臭，黃色㗎，似啲尿味，好似啲屎味道。」