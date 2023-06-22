伊院走犯｜64歲犯人越柙向家人索財　西九重案到伊院調查

涉嫌製作兒童色情物品及猥褻侵犯而還柙的譚姓（64歲）男子，今日（22日）凌晨從伊利沙伯醫院逃走。案件交由西九龍重案組跟進，總區刑事總部警司鍾雅倫下午2時帶隊抵達伊利沙伯醫院調查。



據了解逃離伊利沙伯醫院的男子姓譚（64歲），他昨日擬在九龍城裁判法院，就製作兒童色情物品及猥褻侵犯案上庭。他報稱不適在伊院留醫，至今日（22日）凌晨約4時疑趁兩名負責看守的懲教員斟水及如廁，掙脫手銬奪門而去。護士發現隨即追上但對方已經失去蹤影。

譚男經病房後門樓梯，從正門大堂離開醫院後登上的士，並致電女兒稱回白田邨盛田樓寓所攞錢，女兒大義滅親報警。警員掩至在盛田樓附近兜截，並於將犯人拘捕。身穿病人服的譚男上警車時向警員表示「想返屋企呀，返屋企講兩句說話，我自己會去差館呀你放心」，並再三重申「我返屋企講兩句說話。」