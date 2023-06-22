伊院走犯｜10年8走犯逾半醫院逃脫　換手帶掉包、拆假天花最轟動

64歲男子涉嫌製作兒童色情物品被捕，今日（22日）凌晨4時許從伊利沙伯醫院逃走，並前往白田邨尋找家人，其女兒大義滅親報警，男子終被警方拘捕。本港近年不時「走犯」，連同今次事件，近10年至少發生8次「走犯」事件，當中最轟動是今年4月發生的疑犯交換手帶後掉包保釋，以及2018年一名男疑犯借尿遁拆假天花逃走。翻查過往8次「走犯」紀錄，共有6次是從醫院逃脫，2次在法院逃走。



+ 3

近年本港走犯案件：

2023年4月10日：37歲販毒案男疑犯陳樹華在西九龍法院羈留室內，口頭承諾支付2萬元，說服一名24歲襲擊案男疑犯林景浩交換手帶及身份識別文件，以獲取保釋的資格，成功離開法院。陳樹華逃稅3日後，在油麻地被警方拘捕。

2022年3月21日：22歲姓余男子涉無牌賣酒及刑事毀壞被判感化令，並須出庭應訊，惟余男未有出庭，被法庭通緝，最終被警方拘捕，並押往九龍城裁判法院提堂。余男在法院羈留房等候出庭時，趁警員不察，由羈留房逃走乘的士逃走，警員展開搜捕，並於當晚在屯門將其拘捕。

2020年2月28日：一名18歲姓譚男子涉毒品案被捕，還柙期間向警員報稱身體不適，送往明愛醫院治理，其後從醫院逃走，不知去向。

2018年11月16日：34歲男子李亮因藏有假身份證明文件被捕，其後報稱身體不適，在警員押解下到瑪麗醫院求醫。惟他借尿遁，拆除廁所假天花逃走，並乘的士前往灣仔及下榻一間五星級酒店。警方翌日在酒店埋伏，將其拘捕。

2015年6月24日：一名18歲淋腐液案男疑犯梁家洛，他於伊利沙伯醫院時稱冷氣凍，以毛氈包裹身軀，其間梁暗中脫下手銬，並推開警員逃去。經過超過10小時的搜捕行動，警員於柴灣區擒回疑犯。

2015年6月5日：屯門醫院一名遭通緝被捕的14歲少年，於醫院治理時借機逃脫，其間他匿藏醫院，及後被警員尋回制服。

2014年9月1日：毒品案件男疑犯陳就，於屯門醫院留醫時乘機逃脫，不知所終。據知事發時，有看守疑犯的警員離開崗位買食物。