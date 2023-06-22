深水埗14貓居「垃圾屋」　晚上外牆再現3貓B　惟逃去無蹤

深水埗福華街一唐樓單位今早（22日）疑滲水落樓下，消防破門入屋後，揭發14隻貓居於環境惡劣的「垃圾屋」內。愛協帶走其中10隻貓、其餘4隻交由漁護署照料；事後警方以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕姓葉（43歲）女租客。及至今晚8時許，警方接報再有3隻初生小貓困於涉案單位外牆冷氣機頂，惜最後逃去無蹤。現場消息稱，大廈天台住戶亦有養貓，警方現正調查相關貓隻是否與涉案單位有關。



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現場為福華街134號唐樓。據了解，涉案單位昨日開始漏水，樓下兩單位住戶形容天花滲漏呈黃色，「似啲尿味，好似啲屎味道。」直至今早約8時，因涉案單位無人應門，住戶擔心下報警。消防破門入內，當時屋內無人，但四周滿佈雜物，環境惡劣，內有14隻貓。警方經調查後，拘捕姓葉（43歲）女租客。

至今晚約8時半，警方再接獲對面大廈住客報案，指涉案單位外牆冷氣機頂出現貓蹤。人員接報趕抵，果然再發現3隻初生小貓，其後消防及愛協均派員協助營救，但最後3隻貓B均逃去無蹤，人員收隊離場。現場消息稱，涉案大廈天台住戶亦有養貓，不排除3隻貓B屬天台住戶所有，警方現正調查是否與涉案單位有關。