國泰客機事故｜李施嬅歷驚險一夜：高速時踩brake停、啲嘢冧晒

國泰航空CX880客機原訂今日（24日）凌晨，從赤鱲角機場起飛前往美國洛杉磯，但機組人員偵察到技術故障終止起飛，飛機返回登機閘口，乘客由6個艙門逃生滑梯離開飛機，有11名乘客沿逃生梯瀡落地面時受輕傷送院。藝員李施嬅當時在客機上，她形容飛機在高速期間突然剎停，「啲嘢冧晒，個個都好驚」，又有乘客沿逃生梯離開時受傷，但感恩最終各人平安無事。



藝員李施嬅乘搭國泰航空CX880客機，原訂今日（24日）凌晨零時前往美國洛杉磯，但機組人員偵察到技術故障，終止起飛。她形容「今晚係好驚險嘅，因為我係第一次當飛機好高速嘅時候無端端踩brake（煞車器）停，啲嘢冧晒啦，個個都好驚啦」，而疏散期間乘客都緊張大叫，情況混亂令到她「個人都震晒，其實都好驚㗎喺嗰一刻。」

乘客沿逃生滑梯離開時，她見到「好多啲人損晒呀」，但她感恩機師起飛前覺得有問題立即剎停沒有起飛，「起飛咗可能仲麻煩」，雖然驚險但大家都平安無事，「辛苦所有工作人員、機師、空姐，起碼大家平安無事，唔飛住都唔緊要。」

從讀者提供照片可見，涉事客機其中一組尾轆多個輪胎變形，呈現洩氣凹陷狀態。者陳先生目擊過程，他指客機原定飛往美國洛杉磯，凌晨0時10分左右前往起飛跑道，但機長通知從儀表板留意到有異樣，於是折返，於0時45分返回停機位，其他人突聽到巨響。陳先生看到4條逃生梯彈出，一名女子沿逃生梯離開時跌倒，香港機場地勤服務有限公司職員趕到維持秩序，「叫啲客唔好走散！」。