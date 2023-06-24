輪椅婦患多發性硬化症　不欲連累家人墮海亡　專家籲尋專業支援

中環昨晚（23日）一名坐輪椅49歲女子於碼頭墮海，救起後證實不治，初步調查相信死者身縛輪椅後連人帶椅墮海，案件列作自殺案。據了解，死者患罕見病多發性硬化症逾20年，需每3個月到醫院覆診。

香港肌腱協會中心主任蘇美英表示，多發性硬化症因免疫系統襲擊中樞神經導致，病情嚴重患者有機會出現行動不便、認知障礙等情況，目前並無根治方法，惟及早求醫及用藥，有機會可盡早控制病情以維持正常生活，建議患者需保持心境健康，及與家人尋求專業支援或病人組織協助。



據了解，49歲姓歐女事主患有多發性硬化症逾20年，需每3個月到醫院覆診。歐與丈夫育有一名20歲女兒，昨日（23日）早上死者與丈夫食完早餐後前往上班，至昨晚10時許，歐被發現於中環10號碼頭連人帶椅墮海，腰部以單車鏈綁住輪椅，獲救起送往律敦治醫院，惟其後證實不治。現場遺下一個裝住多封遺書的背包，寫有因病不希望連累家人等內容。據街坊表示，死者近年因行動不便，需要坐輪椅出入。

屬免疫系統疾病 平均病發年齡為23歲

香港肌腱協會中心主任蘇美英表示，多發性硬化症屬於免疫系統疾病，體內的免疫系統襲擊中樞神經令髓鞘受損，影響範圍包括視力、四肢活動、認知及記憶能力等。患者的平均病發年齡為23歲，以女性為多，蘇美英指初期病徵有機會不太明顯，例如視力突然出現重影、手腳無力、平衡力失調等，如果當時神經自行修復後，患者未必為意，亦對此疾病不了解，「可能覺得呢排攰咗，做運動做多咗，訓得唔好」，因而未有求醫。

嚴重可影響視力、四肢及認知障礙

然而當患病時間愈長，身體受影響的範圍愈廣，而身體無法自行修復神經時，便有機會出現殘疾，嚴重情況包括視力受損、行動不便、認知障礙等，而病況亦是因人而異，「有可能一嚟就好似海嘯咁好大反應，有可能10年都無事，10年後突然好嚴重」。蘇又表示，據醫生指本港約有500名患者，協會亦約有100多名病人個案。

蘇美英稱病症現時並無根治方法，過往的治療大多是以類固醇控制炎症，再配合中醫及物理治療輔助，而近年醫學上亦發展出新款藥物協助控制病情。蘇美英指，最重要是及早求醫及維持用藥以控制病情，希望能維持正常生活，病人亦需要保持心境健康，建議患者與家人可尋求專業支援或病人組織協助，與同路人並肩，相信會更容易面對處境。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

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