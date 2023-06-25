蔡天鳳設靈｜五姐上載靈堂拜祭片段　形容血肉之痛永刻在心

名媛蔡天鳳（Abby）慘遭碎屍殺害，家屬上周日及周一為Abby辦喪禮。母親「五姐」昨日（24日）在抖音上載片段，家屬難掩不捨之情，Abby丈夫Chris帶領4名子女在靈堂鞠躬令人動容。五姐形容女兒仁慈心善，此噩耗、血肉之痛「永刻我心，沒有終止」。



+ 3

蔡天鳳母親「五姐」向尊敬的各位長輩、鄉親好友們表達感謝，稱「我們全家懷著萬分悲痛疲備的心情，悼念孝順善良的大寶作最後的告別儀式。在此向各方長輩、鄉親好友們表達萬分的感謝，上千人從世界各地遠道而來送大寶貝最後一程，感謝大家時刻的關心和慰問。」又衷心感謝香港警方神速，不眼不休為女兒昭雪。

「五姐」憑歌寄意，抖音片段背景音樂用上謝軍的《親人別哭》，內含歌詞「我不想你離開我的身邊，再也看不見你燦爛的笑臉。轉眼我們分隔兩個世界。為何愛你卻觸不到你，為何想你卻看不見你。為何要讓我的親人離我而去？」

她形容「大寶貝」Abby仁慈心善，是在所有親朋好友們眼裡的孝順好女兒，好媳婦，好妻子，好媽媽，「這個突如其來的噩耗，讓我經歷了生離死別，撕心裂肺的感受，媽媽溫柔可愛的小心肝，在正值最美好的年華，說沒就沒了，這種血肉之痛永刻我心，沒有終止。」

蔡天鳳家屬上周日（18日）下午起在大圍寶福紀念館為其設靈，據悉有千人出席，大部分是來自海南的親友。蔡天鳳靈柩送往寶蓮禪寺海會靈塔火化，據知骨灰會暫放寶蓮禪寺。