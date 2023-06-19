蔡天鳳出殯｜靈柩送寶蓮禪寺海會靈塔火化　家屬送殯黯然神傷

蔡天鳳（Abby）一連兩日喪禮儀式結束，靈柩今日（19日）上午11時20分抵達寶蓮禪寺海會靈塔，即將火化。蔡天鳳家人包括丈夫Chris、子女、母親「五姐」及後父送殯，黯然神傷；近百親友亦都陸續到達，步行前往火葬場地。據知骨灰會暫放寶蓮禪寺。



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蔡天鳳家屬昨日（18日）下午起在大圍寶福紀念館為其設靈，據悉有千人出席，大部分是來自海南的親友。蔡天鳳母親「五姐」今日（19日）上午7時半左右到達，並招呼近百名親友進入靈堂準備瞻仰遺容。大殮儀式完結後，上午10時10分辭靈，蔡天鳳靈柩送往寶蓮禪寺海會靈塔火化，Abby丈夫Chris手持遺照隨車。

寶蓮禪寺早前發文指海會靈塔於上午9時至下午3時舉行火化儀式，暫停對外開放。