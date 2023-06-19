蔡天鳳出殯｜靈柩送寶蓮禪寺海會靈塔火化 家屬送殯黯然神傷
撰文：翁鈺輝 陳泳蘊
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蔡天鳳（Abby）一連兩日喪禮儀式結束，靈柩今日（19日）上午11時20分抵達寶蓮禪寺海會靈塔，即將火化。蔡天鳳家人包括丈夫Chris、子女、母親「五姐」及後父送殯，黯然神傷；近百親友亦都陸續到達，步行前往火葬場地。據知骨灰會暫放寶蓮禪寺。
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蔡天鳳家屬昨日（18日）下午起在大圍寶福紀念館為其設靈，據悉有千人出席，大部分是來自海南的親友。蔡天鳳母親「五姐」今日（19日）上午7時半左右到達，並招呼近百名親友進入靈堂準備瞻仰遺容。大殮儀式完結後，上午10時10分辭靈，蔡天鳳靈柩送往寶蓮禪寺海會靈塔火化，Abby丈夫Chris手持遺照隨車。
寶蓮禪寺早前發文指海會靈塔於上午9時至下午3時舉行火化儀式，暫停對外開放。
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蔡天鳳碎屍案最新進展?
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蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。警方再落案起訴一名遊艇公司職員林舜一項協助罪犯罪。及後，一名女子於內地落網，被移交香港警方，被暫控一項協助罪犯罪。警方亦拘捕一名潘姓女子KOL，翻查其Instagram，原來有不少明星藝人合照。